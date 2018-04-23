世大運金牌郭婞淳呼籲國人支持運彩幫助台灣體壇

2018年04月23日 12:42 中時電子報 黃邱倫

「看運動比賽，有投注的樂趣，又能做公益!｣運動彩券有一舉多得的好處。前奧運射箭國手陳宥辰、世大運金牌郭婞淳以及職棒球星張志豪今天出席運彩記者會，呼籲國人在觀看比賽時，增添刺激與樂趣，也能同時做公益挹注盈餘，幫助台灣體育環境更加蓬勃發展。

陳宥辰在2012年代表中華隊參加倫敦奧運，是大家心目中的射箭英雄，賽場外他也努力逐夢，以優秀運動員資格成為運彩經銷商，轉換跑道後不忘關懷最愛的體育，期盼能在創造事業巔峰的同時也能貢獻一己之力。

去年世大運舉重金牌郭婞淳，在嶄露頭角後不忘回饋母校，將過去省吃儉用所存下來的比賽獎金，購買救護車捐贈給澎湖惠民醫院。熱心公益的她最常思考的，就是如何用自己的力量回饋基層，因此，她也特別呼籲愛體育的大家，政府發行運動彩券，可以真正幫助台灣的體育環境，更上一層樓。

職棒球星張志豪以對台灣體育的滿腔熱血，化作每次擊球力量。在球季開始前，他特別回到母校泰源國中，拜訪國中時期教練，以及現在學校的小球員們，身為一個職棒球員，他知道運動員的養成之路不易，但他希望能為後進爭取更多資源，因此也特別站出來，呼籲大家支持運動彩券，也就是支持國內體育的發展。

教育部體育署表示，運動彩券就是建設體育的經費來源之一，彩券發行之盈餘，全數專供主管機關發展體育運動之用，像是發掘、培訓與照顧運動人才，協助國際體育交流等，都能夠由運動發展基金來支應。因此，大家觀賽與投注的樂趣，將轉化為台灣體育發展的力量，運彩的小小希望，是台灣體育發展的大力量。

(中時電子報)