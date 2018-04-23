被爆赴美開公司、陸申請專利 吳茂昆：是為「窮人的人參」

2018年04月23日 13:31 旺報 簡立欣

新任教育部長吳茂昆19日赴立法院備詢，立委柯志恩爆料他曾在2015年東華大學校長任內，拿著東華大學當時還沒申請到專利的「含綬草萃取物的組合物其及醫藥應用」去美國開「師沛恩生技公司」，吳茂昆還是美國師沛恩兩位負責人之一，一個月之後又赴大陸申請專利，顯然違反公務員服務法。吳茂昆稍晚表示，一切是為了順利拿到專利、更有效在世界長遠發展；但是否違反適法性，「坦白講我不知道，還必須要查清楚。」

柯志恩先是質詢吳茂昆：管中閔有沒有到大陸兼職，跟他能否擔任台大校長有何關聯？管中閔去大陸得組成跨部會小組來審核，吳茂昆自己身懷超導科技，還主持奈米國家計畫，是不是也要跨部會查一下？「如果管教授個人本身沒有太大問題，那就是台大遴委會有瑕疵？所以你現在是在為重啟遴選鋪路？」

柯志恩話鋒一轉，秀出美國師沛恩生技公司（Spiranthes Biotech,LLC）照片，該公司是吳茂昆和華思科技董事長歐陽彥堂先生共同擁有，於2015年8月18日在加州成立，兩周以後的9月2日，吳茂昆等4人就赴大陸為「盤龍參（台灣稱綬草）萃取物及藥物應用」申請專利。

但問題是當時吳茂昆仍是東華大學校長，隔年1月他才卸任回中研院。柯志恩質疑，吳茂昆在國立大學校長任內去美國成立公司，然後再用這個資源去申請大陸專利，是否違反公務員服務法第13條「公務員不得經營商業或投機事業」？且吳茂昆雖然是計畫主持人，但用的是東華大學的資源，專利權屬於學校，他自任公司負責人，是否侵害東華大學的權益？

吳茂昆稍晚接受記者採訪時解釋，綬草在花蓮被稱為「窮人的人參」，他請生科系師生去了解，後來成為研究課題；去美國設公司是為了申請專利而來，因為先在美國申請可符合「PCT國際專利申請制度」，拿到專利之後更有效在世界各地長遠發展，最快的方式就是找有美國國籍的人協助申請，就是歐陽彥堂先生。

(旺報 )