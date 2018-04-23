陸媒：大陸首艘國產航母或於今日海試

2018年04月23日 13:23 中時 楊家鑫

23日是中共解放軍海軍建軍69周年，大陸觀察者網報導稱，大陸首艘國產航母今天上午在多艘拖船的簇擁下，已經離開停泊的大連造船廠舾裝碼頭，接下來可能進入船塢進行船底清理保養，為試航做最後準備，也可能直接開始其首次試航。鳳凰網也引述專家消息稱，「4月23日海軍節，首艘國產航母將進行海試。」

大陸觀察者網23日引述多名線民發佈的圖文消息報導稱，大陸首艘國產航母今天(23)上午在多艘拖船的簇擁下，已經離開停泊的大連造船廠舾裝碼頭，接下來可能進入船塢進行船底清理保養，為試航做最後準備，也可能直接開始其首次試航。中國海軍在迎來69年生日之際收到了來自祖國的一份厚禮。

香港文匯報22日也報導稱，大陸首艘國產航母甲板已於當天接近清空，海試前的準備工作幾乎完成，很可能就在近日海試。此前有傳聞稱國產航母海試日期或許就選在4月23日海軍節。

鳳凰網則引述大陸軍事專家王雲飛消息稱，「4月23日海軍節，首艘國產航母將進行海試。」中國海軍離擁有雙航母編隊的日子越來越近，未來擁有幾大航母打擊群的日子也遙遙在望。

不過，香港《文匯報》認為，4月23日大連上午仍有零星小雨，下午轉變為多雲，但能見度僅為一公里，此外大連潮汐為小潮，不足三米的高潮出現在下午三點半左右，水文及氣象條件較不利於試航。

報導稱，即使23日不能進行海試，而是進行入塢清理，也同樣意味著海試即將在近幾天進行。根據遼寧海事局發佈的遼海警0082號通告，4月23日8時至26日8時，渤海秦皇島外海因軍事任務而禁航，如果此次禁航是由於航母海試，則可以推斷國產航母海試不會晚於25日。

(中時 )