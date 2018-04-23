五一勞動節遊行　萬人上街討基本工資28K

勞團今日召開五一勞動節遊行行前記者會，公布六大號召勞權公投、基本薪資漲足2萬8000元等訴求。（實習記者柯咨羽攝）

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繼上周到美國商會抗議外資施壓台灣政府修惡《勞基法》後，由各工會團體組成的五一行動聯盟今到工總商總大樓前召開記者會，說明今年五一遊行訴求，包括號召「勞權公投」，還勞工7天假，基本薪資也應從現行2萬2000元，調漲至2萬8000元。

五一行動聯盟表示，由於「勞權公投聯盟」正在推動「廢除勞基法修惡」和「立法還7天國假」公投的第二階段連署，因此今年五一遊行的首要訴求，就是讓「勞權公投」連署達成30萬人連署的目標，藉此，在今年底地方大選時才可以同時進行「勞權公投」的投票，廢止今年初立法院通過的《勞基法》修正條文。

五一行動聯盟表示，除了勞權公投外，五一勞動節遊行還提出基本工資一次漲足2萬8000元，各業工人爭取每年加薪10％、勞保年金維持現制，反對血汗長照、公共服務應以人民需求為目的，保障公共服務受僱者勞動權利、擴大工會組織率，保障工會活動權、監督公司治理，勞工董事法制化等六大共同訴求。

全國產業總工會秘書長戴國榮表示，根據財政部2017年調查，台灣目前有5成勞工月薪不到3萬5000元，其中有將近130萬名勞工，是月薪在2萬4000元以下的低薪族，同時，上市公司每年盈餘卻屢創新高，總獲利超過2.5兆元，台灣資本家賺到的利潤越來越多，但勞工薪資不僅沒有成長外，反而減少，為落實經濟社會正義，才訴求基礎工資合理調升至2萬8000元。

五一行動聯盟表示，由於蔡英文總統為首的民進黨行政立法部門，強力通過《勞基法》修惡，因此五一遊行要針對總統府和立法院表達最強烈的抗議，呼籲全台灣勞工要在5月1日當天站上街頭捍衛自己的勞動權利，每年五一遊行至少都有1萬人走上街頭，今年遊行人數尚在統計當中，但不會低於此數字。

(中時 )

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