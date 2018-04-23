京元電銅鑼3廠動工　投資百億增千個工作機會

2018年04月23日 13:42 中時 陳慶居

京元電1、2廠已營運多年，業績蒸蒸日上。（陳慶居攝）

除新動工的3廠外，4廠也規畫中。（陳慶居攝）

縣長徐耀昌肯定京元電善盡企業責任，也帶來可觀工作機會。（陳慶居攝）

京元電董事長李金恭，要營造穩定良好工作環境給員工，讓他們能安居樂業。（陳慶居攝）

因應各項電子產品測試業務激增趨勢，京元電子股份有限公司銅鑼3廠23日動土奠基，將投入100億資金，預定2020年第一季啟用，可望增加1000個工作機會，接著動工興建4廠。董事長李金恭強調，京元提供水準以上的薪資，讓員工能安居樂業，也帶動地方經濟蓬勃發展。

京元銅鑼3廠動工儀式23日上午舉行，李金恭率同幹部焚香祝禱，董事長夫人和9旬母親也見證盛會；縣長徐耀昌、新竹科管局長王永壯、竹科同業公會理事長沈國榮及國內外協力廠商代表，都受邀出席，有如科技產業一大盛會。

李金恭表示，為滿足業界在人工智能、物聯網、微機電、行動通訊、電競及車用電子產品測試業務持續增加的需求，並因應IDM廠測試委外加速趨勢，公司繼1、2廠後，預定分2年續建3、4廠，各廠各占地約1萬6000坪。

京元在銅鑼廠區的生產設備配置，以自行發展的測試設備為主。其測試服務業務涵蓋中、低階邏輯和混合訊號晶片、CIS感測元件、加速度器∕陀螺儀等微機電元件及面板驅動IC等產品。

新建廠房預計可增設800到1000台測試設備，自行發展的測試設備已贏得客戶在測試性能和品質的認可，廣泛被引用到各種SOC產品、記憶體產品、CIS感測元件、面板驅動IC、射頻元件、功率管理元件和混合訊號產品。目前來自自製測試設備的營收已逾集團合併營收總額的20％以上。

縣長徐耀昌表示，京元電子全球總員工數約9000餘人，苗栗就有6000人，為縣內最大企業之一，3廠將投入百億資金並增加1000個工作機會，縣府將持續招商引資帶動經濟繁榮。

(中時 )