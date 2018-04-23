解放軍中將：台獨再鬧下去 下次可能一腳踹開大門

2018年04月23日 13:24 中時 楊家鑫

大陸18日在泉州外海舉行軍演，引起兩岸輿論關注。前南京軍區副司令員、解放軍中將王洪光23日在環球網刊文稱，台當局力圖輕描淡寫，淡化這次演習的真實意圖，裝作別人都看不見，但這次演習就是為島內「台獨」，為賴清德「私人訂制」的。「警告院子裡的『台獨』，再鬧下去，下一步就不是什麼單一兵種的演習了，很可能一腳踹開大門，院子裡『台獨』的身家性命可就難保無憂了！」

前南京軍區副司令員、解放軍中將王洪光23日在大陸環球網刊登「軍演『炮仗』 能炸醒『台獨』夢嗎？」文章指出，解放軍18日在台海進行了陸軍航空兵實彈演習。然而台當局堅稱這只是大陸「例行的訓練演習」，力圖淡化這次演習的真實意圖，降低嚴重性，以自欺欺人和掩耳盜鈴的說法，裝作別人都看不見，祈望這次「地震」影響儘快過去。

文章稱，此次演習地域根本不是大陸例行軍演的貫常場所，過去都有意避開台灣當面，北面轉移到浙江沿海。同時，4月份組織兵種實彈演習，也不是大陸的習慣做法。按例4月應進行基礎訓練，突然進行陸航單一兵種最高訓練階段「實彈演習」，就是告訴島內，這次演習是為島內「台獨」鬧劇量身定做的。也可明說，就是為賴清德踩線出格的台獨言論的「私人訂制」。

文章稱，在台海舉行軍演的同時，大陸空軍多型多架戰機「繞島巡航」；海軍遼寧號航母編隊也向東航行並進行艦載機起降訓練。如此看來，台灣周邊的陸海空軍事力量正在打造一條絞索，並慢慢收緊。

王洪光表示，此次軍演只算是大陸在台灣大門口放了一個炮仗，警告院子裡的「台獨」，再鬧下去，下一步就不是什麼單一兵種的演習了，很可能一腳踹開大門，院子裡「台獨」的身家性命可就難保無憂了！

(中時 )