閒置漁工務農　農委會周三與勞動部商討

2018年04月23日 13:33 中時 楊騰凱

農委會副主委陳吉仲今出席論壇活動時表示，引進農業外勞的負面影響大於正面，還是得以國外年輕人來台打工渡假等方式，化解農業缺工，本周三將與勞動部開會，商討開放因休漁閒置的外籍漁工上岸務農，有信心今年內可解決5成的農業季節性缺工。

陳吉仲表示，日前媒體上有一篇社論，批評農委會行政怠惰，不開放農業外勞，但是，要開放農業外勞一事，只要勞動部一聲令下即可，農委會反而什麼事都不用做，那反而才是行政怠惰，其實開放農業外勞有正反兩面的影響，目前評估，負面的影響還是高於正面影響，因此，農委會改採取其他各種積極措施，例如開辦農業技術團找尋國內人力投入茶葉種植、乳牛飼育等，補充農業勞動力。

陳吉仲表示，現在也考慮和其他南向國家簽青年打工度假協定，使東南亞青年到台灣賺取薪資，回國還可以運用來台所學的農業專長，對自己國家有所貢獻，細節已與外交部商討，會盡快讓制度上路，一般打工渡假大約是半年左右，但或許來台灣打工渡假時間可以拉長，達到1年或2年，省下培訓的壓力。

陳吉仲指出，台灣農業季節性缺工高達26萬5000人次，農委會有信心，今年內至少會解決5成以上的農業缺工，當農村整體更加活化後，年輕人可以留在農村服務，提供人力，農委會也計算過年輕人留在農村的收入，平均下來每月可達4萬元。

此外，先前環團提議，建議推動農漁業「共聘」漁工制度，開放因休漁閒置的漁工，可赴缺工嚴重的陸上農業服務賺取收入，降低船主休漁期間的人事成本，藉此提高休漁意願，減緩海洋撈捕壓力。對此，陳吉仲表示，本周三將與勞動部開會討論此案。

(中時 )