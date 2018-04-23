準總長若不為威權歷史道歉 段宜康：不投贊成票

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總統蔡英文提名現任台中高分檢檢察長江惠民出任下任檢察總長，民進黨立委段宜康今天在立法院司法及法制委員會詢問江惠民時，要求江惠民上任後，為檢察系統過去在威權時代作為統治者工具向社會道歉，江惠民未給予正面回應。段宜康不滿表示，如果在行使同意權之前江惠民沒給他滿意答覆，「我不會贊成你擔任檢察總長。」

段宜康詢問時提到，韓國新上任的檢查總長在去年跟今年2次公開向威權統治時期的司法案件、政治案件的被害者公開道歉，若江惠民得到立院同意出任檢察總長，是否願意做同樣的事情？江惠民說，威權時代案件有高度政治性，不清楚是否由他這個層級道歉，據他了解總統有為此道過歉。

段宜康說，檢察總長就是代表檢察體系，威權時代跟現在的在位者無關，但必須擔負歷史責任。段宜康表示，如果同意權案投票前江惠民沒給予令他滿意的答覆，即使民進黨團做成決議，他也不會投下贊成票。

段宜康也問到，鄭性澤等冤案被發現偵辦過程有很大問題，有些涉及刑求、或是檢察官採證草率，江惠民上任後該不該追究相關檢警調人員責任？江惠民說，以鄭性澤案為例，社會上很多人討論，因此他調卷來看、積極再審，終於獲得無罪判決，對這樣的結果表示欣慰，也呼籲司法人員應該深自檢討，勇於認錯反省。

江惠民說，16年前偵辦時有時空因素，例如鑑識能力及訴訟法修改前後的要求不同，如果檢察官有故意重大過失確實應該負責，可以建立相關機制。

另外，綠委張宏陸提及偵查不公開原則，他指出，現在許多案件違反偵查不公開，甚至影響人權，卻沒人受到懲處，江惠民上任後要如何處理？江惠民表示，相關問題需要漸進式的處理，會朝這方向去努力，如果發生偵查不公開的嚴重事情，他卻沒有處理，願意辭去職位。

(中時 )

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