昔民進黨有說燃煤取代核四？唐德明批李應元偷換概念

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旺報

環保署長李應元接受媒體訪問時表示，願用公投決定是要核四還是要深澳電廠，若大家選擇重啟核四、關掉深澳電廠，他就下台。國民黨文傳會副主委唐德明23日表示，李應元為保官位，卻用偷換概念的方式為深澳電廠護航，「讓人質疑他怎麼有臉繼續坐在環保署長的位置上」。唐德明也質疑，「當年民進黨有說過要用燃煤電廠來取代核四嗎？如果當年明說要用燃煤電廠取代核四，還有那麼多人支持民進黨嗎？」

唐德明稱，李應元在審議深澳電廠環差案時落跑，把責任推給環保署副署長詹順貴，讓詹順貴被罵到臭頭，到現在還直不起腰來，現在又放言用公投決定是要核四還是要深澳電廠，若選擇重啟核四、關掉深澳電廠，他就下台。

唐德明表示，民進黨當年反核，強調的就是台灣絕對不會缺電，甚至還有一堆人強調台電藏電。「顯而易見，在民進黨的宣傳之下，台灣不需要核四，也不需要蓋任何會造成汙染的新電廠，因為台灣不缺電。當年民進黨有說過要用燃煤電廠來取代核四嗎？如果當年明說要用燃煤電廠取代核四，還有那麼多人支持民進黨嗎？」

他批評，「李應元現在用偷換概念的方式，把核四與深澳電廠並列，強迫人民二選一，這種作法實在令人不齒。用反核及十年不漲電價成功騙到選票，現在卻要人民在燃煤電廠與核四之間二選一，這是一個有良心的環保署長該做的事嗎？事實證明，李應元在乎的是他的官位，絕對不是環保。」

唐德明認為，台灣人民根本不必在深澳與核四之間做選擇，因為台灣人民要的是好山好水，以及民進黨承諾的不缺電、不漲電價，「只要任何一項達不到，民進黨就應該全黨向台灣人民道歉；而只要有任何讓好山好水有損害的事情發生，李應元就該立即下台。」

(旺報 )

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