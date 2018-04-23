成為竹林人！國一新生團隊合作體驗新生活

新北市竹林中學主辦、由康輔協會協辦的竹林中學領袖營在竹林中學念台活動中心舉行。（葉書宏翻攝）

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新北市竹林中學主辦、由康輔協會協辦的竹林中學領袖營在竹林中學念台活動中心舉行。（葉書宏翻攝）
新北市竹林中學主辦、由康輔協會協辦的竹林中學領袖營在竹林中學念台活動中心舉行。（葉書宏翻攝）
新北市竹林中學主辦、由康輔協會協辦的竹林中學領袖營在竹林中學念台活動中心舉行。（葉書宏翻攝）
新北市竹林中學主辦、由康輔協會協辦的竹林中學領袖營在竹林中學念台活動中心舉行。（葉書宏翻攝）

新北市竹林中學主辦、由康輔協會協辦的竹林中學領袖營在竹林中學念台活動中心舉行，邀請即將進入竹林中學國一就讀的新生，透過團隊合作、群策群力的團康活動，讓小朋友在蛻變成青春期前，能夠增強未來進入國中階段時的自信心與向心力。

活動開幕時，現場熱情奔放的氣氛與強而有力的隊呼聲，讓在場的家長見證到即將進入竹林中學的孩子們，所接受到第一次國中生涯青春活力的洗禮。

領袖營活動於上午8時許開始，主辦單位竹林中學教務主任李海菁在致詞時表示：竹林中學是新北市首屈一指的優良學府，我們不僅重視孩子們的課業與品德，更重視為孩子的未來規劃出一條穩健且踏實的道路。

竹林中學即將邁入50年，這50年來培育出的菁英非常多，在各行各業嶄露頭角，現在，為這些即將進入本校的莘莘學子舉辦領袖營，不僅讓孩子們提前感受竹林中學校園氛圍，也讓孩子在活動中為自己的未來許下宏遠的志向。

參加活動的小朋友必須透過｢十項全能｣、｢全方位價值契約｣、｢團隊不NG｣、｢小小記者｣、｢全力求勝｣、｢大搜查線｣、｢洄瀾之聲｣等活動，體會到竹林人應具備的九大精神：真誠、愛校、感恩、友善、積極、抗壓、踏實、精進、獨立。

參加活動的侯同學表示，希望未來可以交到更多好朋友，而一旁關心孩子的鄭媽媽也表示，竹林中學辦學認真、環境單純，所以很多朋友都推薦她將孩子送來竹林就讀。未來，她希望孩子就像今天的活動，可以在快樂、積極、有活力的環境中學習與成長。

整場活動於傍晚結束，小朋友們在充滿歡笑聲中度過了一個充滿青春與活力的一天，參與的家長與學生對於主辦者的用心與協辦者的專業都給予高度的肯定，在大家高喊「成為竹林人、成就真領袖」中，為活動畫下一個完美的句點。

(中時 )

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