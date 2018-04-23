拿東華研究成果申請專利？吳茂昆遭疑坐享其成

東華校方表示，綬草研究為時任校長吳茂昆當時自行募款研究。（左二）。（許家寧攝）

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新任教長吳茂坤遭質疑以東華大學研究「綬草」國內專利，同年個人以「盤龍參」向大陸申請專利。（許家寧翻攝）

新任教育部長吳茂昆屢爆爭議，現在又被爆將任內東華大學向國內取得專利的「綬草萃取物」相關應用研究，另以個人之名向大陸申請專利，遭質疑坐享研究成果。對此，校方表示，該研究由吳茂昆以個人名義募款，未獲校方補助，爆出爭議校方也感到意外。

東華大學「校園三寶」之一的綬草，俗稱「清明草」，4年前由時任校長吳茂昆發起研究，由教授翁慶豐與團隊發現其具有抗炎、護肝、促癒的良好效果，在吳的大力支持與挹注經費，透過教學、研究、產業一條龍的合作方式，並於2015年向政府申請專利。

東華大學主任秘書古智雄表示，校方「綬草萃取物及藥物應用相關應用」在2017年4月取得中華民國發明專利，專利所有權人為東華大學，對於吳和其妻唐慧晴在美國成立的公司師沛恩生技去年12月以「盤龍參提取物的組合物及其藥物應用」向陸方取得發明專利，校方並不知情。

古智雄說，初步了解，該研究是吳茂昆以個人名義募款進行研究，吳並未獲得校方補助，由於個人募款進行研究非東華特例，校方若有資助研究，研究人與校方同時有權利義務上的分配，然而該個人募款的研究結果是屬個人或校方，仍有模糊地帶。

雖然吳茂昆與該研究沒有拿科技部與校方經費補助，但當年向政府申請專利時，吳卻是用校方名義申請，對於外界揣測吳為時任校長，因此將專利研究成果掛在學校名下，對此，古智雄無法評論，校方除進一步釐清相關權責問題，未來也將對此爭議研擬規範。

(中時 )

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