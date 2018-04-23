陸418軍演能震懾「賴清德們」？學者：不樂觀

2018年04月23日 13:39 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

解放軍4月18日在台灣金門附近外海實彈軍演，大陸官方直指這是「衝著台獨」而來，國台辦主任劉結一更直言「台灣的賴清德們聽懂了嗎」？另一方面，台灣總統蔡英文和民進黨則以「大事化小」的態度來解讀這場軍事演習。台灣中央研究院副研究員林泉忠認為，大陸不能樂觀地認為此次軍演就能嚇阻「賴清德們」；然而，蔡英文也不能以「淡定」的態度來看待之。重要的是，兩岸的緊張情勢已然進一步惡化，若蔡英文要取得台灣人民的信任，取決於能否「維持海峽兩岸的穩定」。

林泉忠於《明報》表示此次軍演的背景，無疑是大陸對「獨派勢力崛起的憂慮」，尤其是行政院長賴清德的「台獨言論」，以及與前總統李登輝和陳水扁等台獨勢力的裡應外合，再再觸碰北京的底線。

其次，由於「中國崛起」，美國對大陸的忌憚越發加深，擔憂大陸或將打破台海的平衡。近來美國強化與台灣的實質關係，如將在五月美台舉辦的「國防產業論壇」，外傳可能有美國現任官員出席活動，以及傳聞美軍或將駐防美國在台協會台北辦事處的新館，都在挑戰大陸的敏感神經。

大陸此次的實彈軍演，與其說是「武嚇」台灣，不如說是一場對「台灣民意」的試探。林泉忠認為，1996年大陸對台的軍演，讓李登輝高票當選總統；而2000年，朱鎔基在兩會期間咬牙切齒地警告「台灣要是選擇台獨，就是選擇戰爭」，間接將陳水扁送入總統府。由於前兩次的反效果，此後大陸在對台的「文攻武嚇」上，都非常小心翼翼，避免弄巧成拙。

不過，對習慣大陸「文攻武嚇」的蔡政府和人民而言，都對軍演表現出非常「淡定的態度」，股市並無波動，人民生活一如往常。然而，這正是林泉忠所擔心的，畢竟現今兩岸實力「此一時，彼一時」；習近平的對台政策，「軟的更軟，硬的更硬」。蔡英文更應審視雖然「台灣人」認同的比例增加，但並不一定意謂「支持台獨」。蔡政府須以「務實的態度」，維持台海的和平和發展。

(中時電子報)