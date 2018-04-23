獨／趙永馨憶瓊瑤劇導演 「翠珊」角色最經典

2018年04月23日 14:10 中時 洪秀瑛

趙永馨考取泡茶師證照。（取自臉書）

趙永馨飾演「翠珊」角色。（取自youtube）

趙永馨昔日清秀模樣。（取自臉書）

趙永馨與秦漢。（取自臉書）

谷音（左起）、劉雪華、劉立立、瓊瑤、趙永馨、秦漢。（取自臉書）

趙永馨曾拍瓊瑤劇，其中最為大家熟知的包括《幾度夕陽紅》和《庭院深深》的作品。她今（23日）難過地說，凌晨兩點多得知導演劉立立過世消息，讓她徹夜難眠，所有回憶湧上心頭，「祝福她進入人生另一個旅程，她的人生功課已完成，希望她通往西方極樂世界」。

趙永馨正在台藝大研讀電影系碩士班，巧合上週有個報告，她以瓊瑤的書《雪花飄落之前：我生命中最後的一課》為範本，「我在課堂上還舉劉立立導演的案例，講著講著眼淚忍不住唏哩嘩啦的滑下來」。

趙永馨演了瓊瑤劇，才開始懂得掉下一顆顆眼淚。她說，《幾度夕陽紅》是劉立立從電影轉到電視圈的第一部戲，當時她演高中生，剛好戲外也才高中畢業，「劉導像我另一個媽，在戲劇上是我的啟蒙老師，導戲時，劉導有她一定的要求，演員做不到時，會要求再來一次」。

趙永馨最經典的角色就是《庭院深深》裡的「翠珊」，這角色原本不存在，當年瓊瑤把《菟絲花》裡一個低能兒角色寫過去，並說服她演，角色是只有5歲智能，她覺得有挑戰性便接了。瓊瑤的劇本向來不容被更動，當時卻同意趙永馨微修，當時她常講的一句「翠珊怕怕」的台詞，當時還成為流行語。

趙永馨說，當年她年紀還小，很多關於「翠珊」角色的資訊都是劉立立告訴她，自己也去啟智班做功課，拍攝前，會和劉立立針對角色的聲音、表情、造型做許多溝通。很多演員詮釋角色過程，有時會有自己的影子，「翠珊的角色第一次讓我體驗『我在演別人』，那時候必須要丟掉很多的自我」。

她誇劉立立是一位「細膩、勇敢、用功，24小時都在作品裡的導演」，劉的作品，在台灣四、五、六年級生幾乎都看過，影響甚遠，她認為金馬獎或金鐘獎都該給這位國寶級導演頒發貢獻獎。

對於過往點滴，讓趙永馨印象最深刻的是，劉立立常說她開車開太快，當時劉立立白天導戲，晚上進剪接室剪接，趙永馨隔天要一早到劇組梳化，她習慣到剪接室接劉立立一起到外景片場，有次劉立立坐後座，她緊急煞車，結果劉立立往前暴衝，把劉立立嚇壞了。

她說，劉立立的劇本因為沒分鏡，從開拍到拍完都是乾乾淨淨的，所有的鏡頭都在導演腦海裡，「我沒看過有哪個導演像她這樣，永遠都不會漏掉哪個鏡頭」。趙永馨目前念電影系碩士班，她說回歸學生生活，劉立立帶給她很大的影響，尤其劉立立描繪女性情感特別細膩，掌握到位，和男性導演思維不一樣，「少了她，是我們的損失，她太有才華了」。

(中時 )