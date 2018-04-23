瓊瑤痛失至交「我沒有哭」　悼劉立立：握三下，我愛妳！

劉立立病逝，瓊瑤不捨但也祝福好友終於解脫。（圖／翻攝瓊瑤臉書）

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瓊瑤御用導演劉立立因為小腦萎縮症癱瘓10年，昨深夜11點多病逝，與她相交數十年、還曾為她與董今狐、王玫「一夫二妻」動人愛情故事兩度寫下《握三下，我愛你》文章的瓊瑤，雖然痛失至交好友，但23日下午在臉書表示「我沒有哭」，也祝福劉立立終於「解脫了」、「會讓妳痛苦的軀殼不再能囚禁妳了」，「劉姐，握三下，我愛妳！」8個字道盡兩人數十年深厚情誼。

●瓊瑤臉書全文：

劉姐，握三下，我愛妳！

劉姐，妳終於走了，昨晚，我就知道妳的情況不好，我要去醫院看妳，王玫說：「保持她在你心目中最後的形象吧！」我知道，經過這麼漫長歲月的臥床，妳的形態會變成怎樣，我完全可以想像。

今晨，猝不及防，我聽到妳昨夜去世的消息。我沒有哭，但是，我眼前閃過無數個妳！拍戲時像暴君的妳，收工後像慈母的妳！永遠樂觀的妳，照顧每個工作人員的妳！為了我不肯編劇，打電話揚言要衝到我家跟我下跪的妳！和我像閨蜜一樣無話不談的妳！在承德拍戲時，堅持要去零下30度的東北出外景，氣得我當眾落淚的妳……那麼多的歲月，我們一起走過，那麼熱情而活躍的妳，最後卻被囚禁在自己的身體裡，長達十幾年（氣切前就不能行動了）。現在，妳走了，我怎能不想妳？想妳的霸道，想妳的溫柔，想妳的堅持，想妳的努力……如今，這一切的一切，都跟隨妳而去了！

記得，第一次認識妳，是我們拍攝電影《我是一片雲》的時候，妳被推荐來當我們的副導演，後來，我擢昇妳當導演，連續拍了我十部電影，和好多連續劇。那時的我們，幾乎是密不可分的。現在，你走了，我腦子裡想的，卻是我們第一次合作的《我是一片雲》，還記得我們都很喜歡的那首歌嗎？

我是一片雲，天空是我家

朝迎旭日昇，暮送夕陽下

我是一片雲，自在又瀟灑

身隨魂夢飛，來去無牽掛

劉姐，你解脫了！那個會讓你身子變形，會讓妳痛苦的軀殼不再能囚禁妳了！妳就像那片雲一樣，以天空為家，來去無牽掛吧！我，還在人世中浮沈，還在堅信著全人類的「真愛」。妳以一生證明了愛，什麼是「愛」？只有時間和蒼天，才能為證吧！多少夫妻走不到盡頭，你，王玫，董哥，攜手半世紀，值得了！至於那些攸攸之口，在「真愛」之下，顯得多麼蒼白！

劉姐，握三下，我愛妳！

(中時 )

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