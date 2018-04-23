基隆酒駕王 第7次被逮嗆警：太閒嗎？

2018年04月23日 14:12 中時 張穎齊

基隆市林姓男子酒駕7次被抓罰不怕，還敢嗆警方說「警察太閒不抓毒販抓酒駕！」被依公共危險罪嫌移送法辦。（張穎齊翻攝）

酒駕還嗆警！居住於基隆市新豐街的林姓男子，過去6次酒駕被抓，共被罰款2次，及判徒刑4次，但依然學不乖，昨（22）日下午3時許，酒駕行經調和街時，被警方攔檢，酒測值竟高達0.55毫克，7次酒駕被逮的他竟還敢嗆警「警察太閒不抓毒販抓酒駕！」，全案仍被依公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，林男當時駕駛自小客車行經基隆市中正區調和街交通隊設置取締酒駕路檢點時，心虛將自小客停靠路旁，警方覺得可疑步行前往關心時，遠遠即聞到該男渾身酒味，經酒測達0.55毫克。

警方表示，林男自稱職業是工人，時常飲酒，去年11月酒駕被判刑6個月有期徒刑，因未能易科罰金，目前等待入監服刑中；沒想到林男未記取教訓，並罔顧其他用路人交通往來安全，於22日下午再度酒駕載妻小出門；遭警查獲時情緒激動，並怪稱「警察太閒不抓毒販抓酒駕」，完全不知悔改，遂將林男依公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

交通隊長賴國隆指出，酒駕造成的悲劇不斷發生，犧牲的社會成本及代價太大，警方將會持續增加執法強度取締酒駕行為，並呼籲市民應「珍惜生命、酒後不開車」落實「指定駕駛」或「搭乘計程車返家」等措施，以維護行車及用路人安全。

(中時 )