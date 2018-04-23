和解金談不攏婦罵包偉銘子 「當我黑鮪魚，用喊價的!」

藝人包偉銘的兒子包庭政因車禍撞傷婦人，他表示願意賠償50萬但婦人要求150萬，雙方調解破裂不歡而散。（李文正攝）

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藝人包偉銘的兒子包庭政去年10月開車撞擊朱姓婦人機車，又衝到對向車道，宛如「打保齡球」連續撞擊多輛機車，造成7人受傷。士林地院今（23日）開庭勘驗行車記錄器，檢察官認包違規佔用左轉車道，而朱也有違規，雙方都有責任，庭末包找來保險公司，提高賠償金20萬，包含強制險總共50萬元，婦人坐在輪椅上痛罵：「沒有詢問醫藥費多少錢，當我是黑鮪魚，和解金喊價的嗎！」

包庭政在去年10月17日，開車上班行經承德路、民族西路交叉口，因路燈剛亮，他加速從內側左轉車道想要超車，並切入外側車道，不慎撞及在斑馬線上的朱姓婦人，接著車輛失控衝入對向車道，撞擊剛起步的4輛機車，造成7人受傷。

士林地院今開庭勘驗包的行車記錄器，發現包的賓士車從昌吉街起步，加速想要通過下一個路口，內側快車道上標線「禁行機車」，檢察官則說，朱婦不論是被右側左轉車逼上快車道、違規迴轉還是其他原因，都不能行駛在快車道。而包則是明明要直行，應該依序排在後方前進，但包卻行駛在左轉車道，若依燈號停等就不會發生車禍，朱、包兩人都有責任。

但朱完全聽不見去，庭後包找來保險公司調解和解金，朱強調光是有單據的醫藥費就70萬，求償150萬，而包願意提高到50萬，但朱婦坐在輪椅不願接受，委任律師以等一下還要去其他法院開庭，沒等到調解結束就離去，而朱婦大罵包年輕人不懂事，事發後從來沒慰問，不知道醫藥費多少錢，就直接出價，「難道把我當黑鮪魚喊價嗎？」最後調解破裂雙方不歡而散。

(中時 )

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