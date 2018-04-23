竹市投1萬5000顆住警器 獨老低收免費裝

2018年04月23日 15:35 中時 徐養齡

新竹市消防局長李世恭說明住警器重要性及推廣成果。（徐養齡攝）

「一叫我就逃出來了！謝天謝地！」新竹市林森路1處宮廟日前發生火警，壇主一家聽到住警器響聲而及時逃出，神壇隨即全面燃燒，生死一瞬間凸顯防災器材重要性。新竹市消防局決定再投入1萬5000顆住警器，並首度全面補助獨居長者及低收戶安裝。

新竹市住宅區密集，部分巷弄狹窄，火警發生時相對危險，住警器宛如火警門神，能在起火發生的瞬間，以鳴響方式告知屋內人員，消防局自2016年開始執行「4年6萬顆」推廣住警器專案，今年再投入1萬5000顆，局長李世恭形容，要將這顆「安心」裝在各家各戶。

李世恭說明，新竹市首次主動全面補助獨居長者及低收入戶共2029戶，居家空間全面免費裝設。盼在2019年達到安裝率100％目標，讓居家安全防護更全面，打造平安幸福城市。

住警器功效如何，數據上一目了然，李世恭分析，新竹市自專案開辦以來，共有4件火災是因住警器發出警報，共9名人員成功應變逃生，有效減少財物損失及人命傷亡。

副市長沈慧虹表示，新竹市5層樓以下住宅約6萬戶，從2016年至今，安裝住警器比例已超過5成，今年更加入關懷弱勢元素，透過消防人員及志工團體的居家訪視，達到落實安裝住警器服務，安裝範圍也涵蓋所有需裝設空間，讓弱勢族群居家安全再升級。

(中時 )