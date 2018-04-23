國道警雙亡 郭振雄再2個月退休 葉家豪幼女不知父已逝

再2個月就可退休的郭振雄意外身亡，同事將制服摺好整齊的放在他的床鋪上，似乎在對他致敬。（程炳璋攝）

友善列印
中時
葉家豪的家人已將他床上的被褥取走，留下空蕩蕩的床位。（程炳璋攝）

國道警察局第4警察隊新市分隊警員郭振雄、葉家豪執勤遭大貨車追撞身亡，新市分隊警員情緒低迷，年長的郭振雄預計兩個月後退休，年輕的葉員則還需撫養兩幼女，兩警平時認真工作，分隊同事一早聞訊哽咽，難過之情溢於言表。

郭振雄與葉家豪兩警都在這張辦公桌上處理公事。（程炳璋攝）

50歲的郭振雄是警專第6期畢業，在隊部擔任測照工作，從警29年，就等今年6月生日一到，即可退休領月退俸，沒想到離退休還差兩個月，突來的噩耗令家人錯愕。

郭振雄的內務櫃還留著簡單的碗筷與棉布，卻再也等不到主人。（程炳璋攝）

郭振雄育有2女1男，兒女皆已20幾歲，出社會工作，現在正是他準備享清福的時候，臉書上還留著跟家人開心出遊的照片，不料人生就此畫上句點。同事難過之餘，23日將他的制服與帽子整齊排在他的床鋪上，似乎在向他致敬。

葉家豪內物櫃只有簡單的碗筷與工作用品。（程炳璋攝）

同寢的戴姓同事指著床鋪眼眶含淚，哽咽說著，郭振雄綽號「小郭」，工作時脾氣好，偶爾還會講笑話逗同事開心，是辦公室內的開心果。

葉家豪警員家屬忍不住在新市分隊內痛哭。（程炳璋攝）

38歲的葉家豪在新市分隊擔任總務工作，93年錄取特考班，從警14年，兩個女兒都還年幼，姐姐6歲，妹妹3歲，家庭負擔重，工作認真，還曾經以警車開路護送男童就醫，接受公開表揚。

葉員家屬23日中午在國道新市分隊處理後事，國道警察局長朱正倫趕來慰問，雙方就撫卹問題討論，朱正倫表示，會以因公殉職方式向上呈報。

葉員兩位年幼的小女兒似乎還不知父親過世，在國道隊部內見到母親與阿嬤抱頭哭泣，懂事的安慰媽媽。

葉家豪平時與同事相處融洽。（程炳璋攝）

兩人23日一起擔服凌晨4時至8時的勤務，卻因車禍意外死亡，有的凌晨聞訊再也睡不著，有的趕到隊部確認消息，看著兩人空蕩蕩的內務櫃，忍不住流下眼淚。

國道警察4隊新市分隊表示，隊部所有警員平時都在同一個辦公室共用辦公桌，長年工作就像一家人，郭、葉兩警是勤務拍檔，在同事眼中都是優秀警員，發生意外後，同事情緒低迷。

(中時 )

國道撞死2警 貨車公司曾兩度因超… 國道警雙亡》疲勞駕駛12小時釀禍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。