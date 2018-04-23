國道警雙亡 郭振雄再2個月退休 葉家豪幼女不知父已逝

2018年04月23日 14:32 中時 程炳璋

葉家豪的家人已將他床上的被褥取走，留下空蕩蕩的床位。（程炳璋攝）

國道警察局第4警察隊新市分隊警員郭振雄、葉家豪執勤遭大貨車追撞身亡，新市分隊警員情緒低迷，年長的郭振雄預計兩個月後退休，年輕的葉員則還需撫養兩幼女，兩警平時認真工作，分隊同事一早聞訊哽咽，難過之情溢於言表。

郭振雄與葉家豪兩警都在這張辦公桌上處理公事。（程炳璋攝）

50歲的郭振雄是警專第6期畢業，在隊部擔任測照工作，從警29年，就等今年6月生日一到，即可退休領月退俸，沒想到離退休還差兩個月，突來的噩耗令家人錯愕。

郭振雄的內務櫃還留著簡單的碗筷與棉布，卻再也等不到主人。（程炳璋攝）

郭振雄育有2女1男，兒女皆已20幾歲，出社會工作，現在正是他準備享清福的時候，臉書上還留著跟家人開心出遊的照片，不料人生就此畫上句點。同事難過之餘，23日將他的制服與帽子整齊排在他的床鋪上，似乎在向他致敬。

葉家豪內物櫃只有簡單的碗筷與工作用品。（程炳璋攝）

同寢的戴姓同事指著床鋪眼眶含淚，哽咽說著，郭振雄綽號「小郭」，工作時脾氣好，偶爾還會講笑話逗同事開心，是辦公室內的開心果。

葉家豪警員家屬忍不住在新市分隊內痛哭。（程炳璋攝）

38歲的葉家豪在新市分隊擔任總務工作，93年錄取特考班，從警14年，兩個女兒都還年幼，姐姐6歲，妹妹3歲，家庭負擔重，工作認真，還曾經以警車開路護送男童就醫，接受公開表揚。

葉員家屬23日中午在國道新市分隊處理後事，國道警察局長朱正倫趕來慰問，雙方就撫卹問題討論，朱正倫表示，會以因公殉職方式向上呈報。

葉員兩位年幼的小女兒似乎還不知父親過世，在國道隊部內見到母親與阿嬤抱頭哭泣，懂事的安慰媽媽。

葉家豪平時與同事相處融洽。（程炳璋攝）

兩人23日一起擔服凌晨4時至8時的勤務，卻因車禍意外死亡，有的凌晨聞訊再也睡不著，有的趕到隊部確認消息，看著兩人空蕩蕩的內務櫃，忍不住流下眼淚。

國道警察4隊新市分隊表示，隊部所有警員平時都在同一個辦公室共用辦公桌，長年工作就像一家人，郭、葉兩警是勤務拍檔，在同事眼中都是優秀警員，發生意外後，同事情緒低迷。

(中時 )