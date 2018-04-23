這條產業道路有點邪 負氣女被「牽」來燒炭？

2018年04月23日 14:39 中時 王文吉

黃女將炭盆放在副駕駛座，車內地墊被高溫燒熔。（王文吉翻攝）

家住台中北屯的黃女日前與丈夫口角，獨自開車外出後不知去向，丈夫擔心黃女安危，向警方報案並得知最後出現在新社區。警方透過黃女回傳照片，認出是近年發生數起自殺案的產業道路，立刻動員尋獲，並將燒炭昏迷的黃女送醫，撿回一命。員警私下表示，那條產業道路很陰，發生過多起命案，黃女心情不好，氣場弱，可能因此被牽去抓交替。

黃女開車到新社區深山產業道路，意圖燒炭輕生，員警尋獲後議論紛紛，直呼「這裡好陰！很邪門！」 （王文吉翻攝）

家屬趙男向警方表示，他與48歲妻子當晚5點多在家發生爭吵，太太獨自駕車，負氣要外出輕生。台中市東勢分局晚間8時許接獲第五分局轉報，得知黃女最後通話位址在新社區協成里協中街與南華街附近基地台，分局長蔡元戎指示東興所所長劉國富全力協助家屬協尋。

趙姓男子報案後，也趕至東興所了解協尋進度，並在所內試播妻子電話，接通後，員警在旁示意趙男請妻子使用手機定位，並交代目前行蹤，妻子則稱在不知名的深山裡並回傳一張現場照片。

員警將燒炭昏迷的黃女從車內救出，送醫急救後恢復意識。（王文吉翻攝）

劉國富所長依回傳之照片，認出是近年曾發生數起自殺案的深山產業道路，立刻陪同家屬趕往現場，並發現黃女所駕駛的自小客車窗門緊閉且上鎖，車內已飄散濃煙，黃女在車內已呈現昏迷狀態。

員警立即破壞車窗，在副駕駛座前發現火爐及炭火，當時黃女心跳微弱，經通報新社消防隊派救護車，送往803醫院搶救後恢復意識。協尋員警私下表示，這裡其實滿陰的，除了發生多起輕生命案，還曾有婦人要開車去南屯魚市場，結果被「牽」來這裡。

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(中時 )