金正恩真轉性？你可能不知道的八件事

2018年04月23日 16:06 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

英國廣播公司中文網22日報導，4月21日，北韓領導人金正恩突然宣布，即日起將停止核試驗及彈道飛彈發射試驗。此言一出，令世界大吃一驚。今後一段時間，世界仍將繼續聚焦金正恩。因為，他正在凖備和從前的死對手見面。27日，金正恩將和南韓總統文在寅會晤，這將是韓朝領導人過去十多年來的首次；今後一兩個月內，金正恩還要和美國總統川普會面，這更是一次曾經無法想像的峰會。

英國廣播公司指出，世事或許即將發生巨變，年僅34歲的金正恩到底是怎樣的人呢？觀其言、察其行、知其底，方識其人，以下為金正恩的今與昔，你可能不知道的八件事。

●飛彈哪兒去了？

觀察人士注意到，近來，金正恩的媒體形象似乎出現一些微妙變化。北韓官方媒體不僅淡化了傳統的敵對言論，而且似乎也在將金正恩描繪得更加親切和藹、更加時尚健康。

確實，金正恩是剛剛宣布以後不再射飛彈了。但是，此前相當一段時間，飛彈其實已經漸漸淡出北韓電視螢幕。

回顧2017，北韓電視螢幕上最常見的一個畫面就是：飛彈。但是，自從今年2月8日平壤在南韓冬奧會召開前一天舉辦閲兵式之後，飛彈基本上不再亮相。同時，媒體也不再像從前那樣慷慨激昂、連篇累牘地痛斥敵人了。

雖然共產黨政權喜歡舉辦的那類愛國歌曲演唱、文藝演出、工農兵形象仍然經常出現在螢幕上，但是，飛彈爆炸、戰機呼嘯的畫面已經被越來越多的藝術節目、吸引年輕一代娛樂節目所取代。

●健康親民新形象？

金正恩似乎更常以新面貌「出鏡」。比如，這個眾所周知的老菸槍在公開露面時，放下了以前從不離手的菸！

上一次金正恩夾著菸出鏡，還是在今年2月坐著夜班巴士遊平壤時。有媒體報導，官方活動也不用再專門為他凖備菸灰缸了。

不知道金正恩是戒了菸，還是選擇跟上新時代的新風氣。南韓《東亞日報》猜測，這是為了「創造一個正常的國家領導形象」。

原來北韓電視新聞報導金正恩，大多都是他去視察軍事設施、出席大型會議等等，近來還播放了更多金正恩去和孩子一起共度時光的報導。媒體觀察人士分析，這是把領導人刻畫成「國家慈父」形象久經考驗的方式。

●正常「第一夫婦」？

北韓政壇傳統上男性占主導地位，不過今後，金正恩的夫人李雪主可能會以「第一夫人」身分扮演更加重要的角色。

原來總是作背景、被稱作「他的夫人」的李雪主，4月14日在平壤主體音樂藝術發展館劇場觀看大陸藝術團演出的芭蕾舞劇《吉賽兒》。在北韓媒體的報導中，李雪主被稱作「尊敬的李雪主女士」，北韓電視台的節目中可以看到，李雪主一襲粉紅衣、占據中央位置。

這可是過去45年來，歷任北韓領導人的夫人第一次這樣成為報導的焦點。

有媒體分析說，這是北韓試圖打造出第一對正常的「第一夫婦」；也有媒體認為，李雪主升級為「尊敬的第一夫人」，在接下來金正恩和文在寅、川普會面時，才會不失風頭。

●孤獨的「小王子」

今天金正恩這些微妙的變化是暫時的、還是長久的？目前無從得知。那麼，昔日的金正恩又是怎樣一個人呢？透過他曾經的同學、北韓脫北者及其他有關人士講述的故事，或許可以窺見一斑。

金正恩可能出生於1982、1983年，也有說是1984年。童年時代享受王子般待遇。「北韓領導人觀察」網站創辦人邁克爾·麥登（Michael Madden）告訴BBC記者，金家孩子住在豪宅中，過的是極為富有的特權階層生活，但是「嚴重孤立」，甚至不能接觸「其他精英家庭的同齡孩子」。

金正日的一位前保鑣、後來脫北的李永國在接受美國ABC訪問時，也曾講述過類似境況。他說，金正恩基本沒有同齡玩伴，「只有大人，給他上課，陪他玩。」

●歐洲的青春期

1996年到2000年間，金正恩在瑞士留學，最開始和姨姨、姨父生活在一起，1998年這對夫婦叛逃，後來化名在美國定居。

當年曾和金正恩是同學的伊姆霍夫（Marco Imhof）回憶說，那段時間，金正恩化名就讀，生活和同齡人更加接近。他說，當時他以為金正恩是北韓使館工作人員的孩子。他記憶中的金正恩比較「安靜」，但是個「好朋友」。

金正恩的姨姨（在北韓時用的名字是高英淑，Ko Yong Suk）後來打破沉默，在2016年接受《華盛頓郵報》採訪時透露，金正恩「不是搗蛋鬼，但脾氣比較暴躁、缺乏寬容。」

她還說，如果金正恩的媽媽數落他貪玩、不用功讀書，金正恩不會回嘴，但是會用其他方式抗議，比如絶食。

●永遠的籃球迷

把脫北者、金正恩少年時期同學的回憶聯繫在一起看，其中有一個共同點：金正恩是個籃球迷。

英國《星期日電訊報》2012年曾引述金正恩在瑞士留學時的同學、葡萄牙外交官的兒子喬·米卡羅（Joao Micaelo）說，「金正恩非常著迷芝加哥公牛隊。他那時的生活就是籃球。」米卡羅與金正恩同桌，他說，「我覺得我們80％的時間都在打籃球。」

金正恩的姨媽在《華盛頓郵報》的採訪中回憶，她曾想辦法讓小金正恩過正常生活，比如鼓勵他請朋友來一起玩樂高。姨媽說，小金正恩特別迷籃球，有時「睡覺也帶著籃球」。

金正恩曾是麥可喬丹的粉絲，迄今對籃球的熱愛好像並沒有降溫。

前NBA明星羅德曼曾受金正恩邀請數次訪問北韓，和金正恩建立起不尋常的友誼。羅德曼曾在電視上說，「我不明白為什麼有人坐在那兒說，這人（金正恩）瘋了。也許是，但是我沒看出來。」

●抽菸喝酒看動漫

金正恩什麼年紀開始喝酒的？根據「北韓領導人觀察」網站，15歲！而且上來就是「約翰走路」威士忌！麥登解釋，這其實並不稀罕。

麥登的網站還說，金正恩年紀不大時就開始抽菸；他的業餘愛好包括看日本動漫片，聽麥可傑克森、瑪丹娜的歌。

金正恩的「品味」部分來自父親和其他兄弟的傳承。金正恩的二哥金正哲也是流行歌迷，2015年在倫敦追星，去看克萊普頓（Eric Clapton）演唱會，被鏡頭抓個正著。

北韓觀察專家還透露，金正恩從小就學樂器，包括吉他，而且「彈的相當不錯」。

●寬宏大量不記仇？

有關金正恩，另外一個重要消息來源是一位日本廚師。

這位廚師1988-2001年間曾為金正恩的父親金正日工作，第一次見金正恩時小金才7歲。廚師2001年去日本出差為金家購買美食期間逃跑。後來他用藤本健二（Kenji Fujimoto）的化名出版有關北韓高層的專著。

2012年，應金正恩要求，藤本健二返回平壤。回來後他在接受《華盛頓郵報》採訪時說，我用韓語告訴金正恩，「我，叛徒藤本健二，現在回來了。」金正恩拍著他的肩膀說，「沒關係，沒關係。」

雖然有人質疑藤本的故事，但是至少有一點北韓問題專家看法一致：藤本健二預見了金正恩的未來。儘管圍繞北韓政權接班人有過各種預測、傳聞，但藤本曾說，他感覺到，六個孩子中，金正恩才最受父親寵愛。

藤本還說，金正日認為金正哲「像個小女孩一樣，沒什麼用。」金正哲曾被認為是接班人，但是後來金正日還是選定了金正恩。

(中時 )