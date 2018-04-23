幫「白虎」動刀 知名外科醫掀私密處嚇到飆髒話

醫師為幫病患隱藏疤痕在私密處動刀，手術時才發現她是「白虎」。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導
外科醫師舉年輕女病患私密處病例，意外引發網友論戰。(示意圖/達志影像)

知名外科醫師洪浩雲在臉書PO文，一名患闌尾炎的嫩妹要進行腹腔鏡手術，為了隱藏術後疤痕，洪浩雲提議「將傷口打在陰毛區」，病人也滿心歡喜，沒想到當他掀開手術衣時，才發現這名女子是「白虎」，醫師看到在心裡飆罵「X！白虎」，無奈「給自己找麻煩」！

不過貼文一出引起網友論戰，有人批評「公然討論病人私處真的很缺德」；也有網友認為「病患應該事先跟醫師討論私處的case才對，否則就像超音波之前沒有告知少一個腎或膽囊已切除，讓醫師在那邊找半天...」。

外科醫師在臉書發文。(翻攝自洪浩雲FB)

洪浩雲後來又在臉書解釋，其實這是一篇虛構的諷刺文，「年輕白虎女性」的個案並不存在，沒想到路人全都跑來關心她的「病人隱私」，他因此得到結論「年輕女性才是王道，連不存在的年輕女性的隱私都很重要！」過去在網路上靠北過不少病人，但因都是男性，所以沒有一人跳出來說「尊重病患隱私」。

洪浩雲說，結論是以後故事不要舉女的，男性比較安全，例如：「上次要幫病人的患處補皮，跟病人說取包皮來補，也說明手術後不會對取皮處有功能上的影響，病人同意了，進了開刀房…幹！病人割過包皮！」

(中時電子報)

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文章來源：洪浩雲臉書

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