打火兄弟工作累到無力 求助中醫「救香火」

中醫師王雅秀指出，在治療不孕期間應多吃一些屬性溫暖，補脾胃及補腎的食物，像栗子、地瓜、核桃、黑芝麻、山藥、韭菜、洋蔥…等食物。（馮惠宜攝）

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經把脈後，醫師用人參、茯苓、白朮、甘草等中藥加減，為消防員調理脾胃功能，並用柴胡、 川芎、枳殼、陳皮等中藥為患者疏解肝氣，用菟絲子、芡實、補骨脂等中藥加減以補腎。（馮惠宜攝）
女方則以黃耆、炙甘草、人參、當歸、陳皮、 升麻、柴胡、白朮等中藥來加強著床。（馮惠宜攝）
中醫師王雅秀指出，中醫治不孕在排除是器質性因素後也著需男女雙方一起來諮詢，共同找出問題。（馮惠宜攝）

打火兄弟好累哦！一名35歲消防員上班時每個小時都有救護出勤，加上做二休一睡眠不佳，又愛喝冰咖啡消火，結果和30歲的妻子結婚一年都無法自然懷孕，媽媽情急下壓夫妻倆求助中醫治療，一把脈才發現這位消防員脾、胃、腎都好虛，精蟲活動力差，而其妻子也是虛冷體質不易受孕，倆人經調養4個月後，終於做人成功，倆人正沈浸在迎接新生命的喜悅中。

台中蓮樺中醫中醫師王雅秀指出，這名消防員和太太去年10月來求診，他自訴上班時每個小時都有救護要跑、進火場時要背30公斤的裝備，常常還要把70到100公斤以上的病患從5樓公寓搬下來，工作壓力大，讓他經常喝冰咖啡「消火」舒壓。

經把脈發現，這位消防員六脈虛弱鬱結，導致精蟲品質不良，經以中藥調理脾胃功能，更疏解肝氣，並加以補腎，希望能讓他加強脾胃能量，也並加強抗壓能力，進而提升精蟲活動力。

除了男方問題外，王雅秀也發現他的太太也是神經緊張，體質虛寒怕冷，脾虛、腎虛，有經痛問題，且精神緊張，除了調理月經、治療婦科病症，在腹部埋線加強氣血循環外，另外用「扁針」處理腹部及梨狀肌部位的筋膜粘黏問題，讓子宮氣血循環變好，更易於受精卵著床。

經4個月的調理，這對夫妻終於做人成功，已懷孕12周，預計今年10月就可以升格當爸媽，當然最開心的還是消防員的母親。王雅秀分析，經常處於高壓工作中，睡眠不佳又嗜冷飲，不但會讓子宮變冷宮，對準備傳香火的男性，也會影響到精子活動力，不能不慎。

(中時 )

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