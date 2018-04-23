吳沛憶初選經費哪來？徐巧芯：不該用「長輩贊助」矇混

2018年04月23日 14:41 旺報 潘維庭

媒體報導，民進黨台北市議員參選人吳沛憶被質疑初選時狂掛看版，選舉經費哪來，甚至狂刪粉專上網友的質疑留言。投入松山信義區市議員選戰的馬辦發言人徐巧芯23日則認為，吳沛憶的競爭對手余筱萍說花了500萬，是爸爸余天跟朋友借的，不管說的是不是真的，至少把花了多少、資金來源為何（借款）交代了，「可是妳卻僅以長輩贊助四個字就想矇混過關，以為可以就此迴避可能超過五百萬以上的資金來源，同樣是參選人，我覺得妳這樣是不對的。」

徐巧芯表示，自己曾和吳沛憶一同上過幾次節目，認為她確實是一個很努力的人，這次初選拚出好成績，不能全然都說是因為她砸錢，公平一點來說，也是有努力才有這樣的成績，但面對質疑，吳沛憶自詡為「青新政治」的太陽花世代，面對這些質疑應該說清楚。

徐巧芯認為，網友提問吳沛憶「初選經費花多少」並非「不實指控」，吳沛憶認為「沒有回應必要」其實是不正確的，因為依照政治獻金法的規定，要本月25日才能收受政治獻金，擬參選人現階段只能用自己的錢或者借款，不能收受捐款，若吳沛憶的錢是像在節目上所說是「長輩贊助」，很可能是違規的，而且或許正在讓對方逃漏稅（如果該人本年度贈與的額度總額超過220萬，依法必須繳稅），「妳應該公布對方的姓名，國稅局才能知道他這筆『贈與』有沒有申報、有沒有逃稅。」

徐巧芯也提到，吳沛憶選前去要求監察院調查按照規定、一切合法申報政治獻金的盧秀燕，當時吳沛憶還痛批對方「這不只有一個政治人物的事，是所有人的誠信問題」，「那妳又何嘗不是這樣？當妳在鄭弘儀的節目上被問到競選經費花了多少，僅以『還沒結算』搪塞過去，這也不是妳一個政治人物的事，是所有人的誠信問題，而且我必須在此呼籲立法院，將政黨初選納入《政治獻金法》監督範圍，避免類似事件再發生。」

徐巧芯也表示，自己這次規劃參與初選的費用是150萬元，來源是存款以及跟家人借錢，其中50萬規劃為黨內初選的民調費+保證金，所以實際能使用的總共是100萬元。徐巧芯說，看板確實是最大筆的支出，她自己掛了4面，吳興街、光復北路口、林口街周遭（*2），因為看板面積都不大，租金和輸出吊掛費用平均下來，一面是1.5萬元左右，只租了初選期間四個月，大概25萬元。

徐巧芯也提到，自己的選舉文宣則是以面紙為主，發得很省，初選期間發3萬包，約27000元。除了面紙以外，還有印製年曆卡，過年有印紅包袋（1000個）、春聯（3000張），也會買一些小糖果過年過節時贈送，由於數量都不多，這個部分加起來大約5萬元。FB廣告費則是三萬元，目前還沒用完；人事成本和辦公室，則是自己原本的公司和人員，沒有額外開銷，算下來初選期間的花費控制在30多萬元。

(旺報 )