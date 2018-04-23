我不是擄童案首腦！阿嬤中招險噴錢 寫字條求還清白

陳姓婦人（左1）誤信詐騙集團圈套，到銀行領錢，經行員及警方察覺有異，及時阻詐。（陳淑芬翻攝）

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陳姓婦人接獲假檢察官詐騙電話，掉入騙局還寫字條請求檢察官還她清白。（陳淑芬翻攝）

68歲陳姓婦人接到自稱檢察官來電，指稱她是擄童勒索1800萬元案首腦，還詐騙黃金，若要證明清白需交出所有財產，等查處結案再將錢發還。陳婦驚嚇急著到銀行領10萬元，行員及警方察覺有異關心，她還害怕地拿出寫1張「拜託檢察官還我清白」說明字條，經警方苦心解釋，她才鬆一口氣，原來是詐騙集團耍花招。

保安警察第七總隊第一大隊調查，陳婦在4月18日下午3時許，至台灣銀行台中港分行櫃檯，神情緊張地要提領10萬元現金，經行員通報派駐的保七員警前來關心。陳婦表示，她接到自稱檢察官來電說，1家高科技集團負責人的5歲小孩遭擄走，勒索1800萬元，她就是首謀，還另案騙走別人600兩黃金。

陳婦說，對方指稱若要證明自己清白，就要交出所有財產由檢方監管，要求她提光台銀戶頭內的10萬元，並將其他銀行的存摺、提款卡及密碼等資料，一起放進牛皮紙袋，另再聽候指示交付，等查辦結束，如果她沒涉案，檢察官會把錢發還。

陳婦還拿出她手寫的一份字條，說明她名下的資金都是合法的，字條還寫著「拜託檢察官，還我一個清白」。

經保七員警及行員向陳婦說明解釋，阿嬤才恍然大悟原來是一場騙局，並感謝員警及行員協助，否則，她就損失慘重了。

(中時 )

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