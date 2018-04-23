申請專利得赴美開公司？立委嗆吳茂昆：不能甚麼都不知

2018年04月23日 15:18 旺報 簡立欣

新教長吳茂昆爭議連連，大陸講學、學期請假及溢領學術研究費等還沒完，19日赴立院首秀又爆出「校長任內去美國開公司」；立委表示，雖然吳茂昆說是為了更有效在全球申請專利才去美國，但其實東華大學校內就有教師沒赴美開公司，也申請到美國、日本、歐盟、中國大陸等地專利，「當校長不能甚麼都不知道。」

有醫學背景的立委陳宜民一上台先問吳茂昆：「陽明大學校長遴選有沒有瑕疵？」吳茂昆回答還沒去了解，陳宜民反問他過去這一年有在台灣嗎？「你不了解陽明大學嗎？你不關心也不了解有沒有瑕疵？麻煩你本周三也關心一下陽明大學；現在站在你後面的教育部人事處長，他非常了解整個過程。」

陳宜民又問，要申請專利一定要去美國申請嗎？他當過高雄醫學大學副校長和陽明大學研發長，很清楚並不需要；他秀出東華大學專利申請一覽表，其中東華教授翁慶豐的牛樟芝化合物就在美國申請專利，還有教授在華民國、美國、日本、大陸、歐盟申請專利，但也都沒有去美國開公司。吳茂昆對此坦承自己並不懂，陳宜民回他：「你當校長不能甚麼都不懂。」

陳宜民又問，綬草去大陸申請專利，發明人列4人，有謝蕙雯、史閎元等兩位學生，前述的翁慶豐是指導教授，但為何吳茂昆也列入專利發明人？吳茂昆表示自己是口試委員，陳宜民問，吳學物理，也不是生技專長，為何可以當生技學門口委？吳茂昆表示「當然可以」，他校內有開通識課程，原始概念也是他提出，陳宜民反譏：「如果我開一門課叫做本草綱目，難道我可以包山包海去申請專利？」

(旺報 )