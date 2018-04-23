中市汰換罐頭公園 改建親子館 打造友善城市

2018年04月23日 15:01 中時 盧金足

台中市府建設局截至今年2月，已針對42座罐頭遊具進行汰換與規畫。（盧金足攝）

台中市府建設局長黃玉霖表示，打造親子友善城市，市府汰換全市公園罐頭遊具，打造12感官共融設施公園。（盧金足攝）

台中市府社會局長呂建德強調，市府將持續朝「一區一親子館」的目標努力。（盧金足攝）

台中市府市政會議23日專題報告「打造親子友善城市」，建設局長黃玉霖表示，從推動公園遊具去塑化、設置12感官設施、親子無障礙廁所、台中之心自行車道系統等面向著手；社會局長呂建德表示，強化親子館、托育資源中心能量，很多議員也爭取在該區設親子館；文化局副局長施純福強調，在圖書館建置親子友善空間、提升兒童藏書、台中文學館設置兒童文學專區等。

為打造親子友善城市，市府持續汰換全市公園罐頭遊具，打造12感官共融設施公園，同時也推動親子館「一區一館」，強化托育資源，打造友善親子閱讀環境。

副市長林陵三表示，期待各項建設循序漸進、逐一完成，豐富孩子的成長，提升親子間良好的互動關係。

黃玉霖指出，台中截至2017年底，全市公園數量共有527座公園，但多數公園都設置為符合規範而便宜行事的塑膠兒童遊具，對此，建設局從2016年開始進行公園遊具去塑化。

截至今年2月，已針對42座罐頭遊具進行汰換與規畫，其中2017年完成24處，遠超過原設定目標16處；目前施工中有5處，今年預計規劃15處；另外，市府也於豐富、中正公園設置滑板場與跑酷場，預計今年9月將陸續完工，開啟孩子多元豐富的12感官體驗。

呂建德說，目前全市已設立南屯親子館及市區、海線、山線

、大甲、大屯等5座托育資源中心，去年度服務達112萬3202人次受好評，市府將持續朝「一區一親子館」的目標努力；此外，「西屯親子館」爭取前瞻基礎建設計畫補助，順利獲核定3000萬元，預計2020年底完工，將再提升台中市社福能量。

「文化局藉由閱讀、出版、藝術節慶、文化走讀、創作比賽等5大策略，推動全市親子友善環境！」施純福說，包括各區特色圖書館、夜間開放親子共讀、花都藝術季兒童藝術展演

、兒童創作畫競賽前進總統府展覽等活動，不僅增進孩子的創作力，也提升親子間絕佳的互動關係。

林陵三指出，親子館目前正積極朝「一區一親子館」目標前進，盼各局處循序漸進，逐一完成；另外，為盡早連結親子支持網絡，在完成布建前，請社會局精進現行育兒補給站政策，統籌教育局、文化局、民政局與各區公所，整合既有據點及服務，提出親子支持網絡合作計畫，同時也招募民間機構團體加入。

林陵三要求都發局積極查處全市列管443處可能有障礙物封閉或阻擋進出的「建築基地法定開放空間」，若發現違規情形應依法處置，以保障小朋友自由活動空間與公共安全。

此外，每年5月到11月是台灣汛期，為防止淹水狀況發生，林陵三表示，市府要做好並落實各項防汛作為，過去汛期期間台中市多次保持良好紀錄，未發生淹水情形，盼能持續保持，並於五月底前將全市各大小排水溝檢查完畢，為防災做好完善準備。

(中時 )