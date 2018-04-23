柯P教給台北市民一堂17億的課

2018年04月23日 14:41 中時電子報 綜合報導

大巨蛋停擺成為台北市長選舉質疑焦點。市長參選人丁守中今天公布一支名為「一堂價值17億的課」的影片，強調台北市民需要大巨蛋，大巨蛋更沒理由不能辦演唱會。他也強調，大巨蛋使用執照的核發掌握在市府手中，只要在發放時限制容留人數就能有效管制，柯P明明就有工具確保大巨蛋安全，卻因意識形態形成僵局，一意孤行地延宕工程，最後還是民眾權益遭殃。

丁守中也強調，大巨蛋問題不能再擺爛，必須盡速處理，市府可以法律問題留給法律。現在不斷地政治炒作，「難道要把大巨蛋拆掉嗎」？但違約與拆除費用將近新台幣350億，就算只是除鏽與整建現在估計也要花到17億元，到時如全讓市民買單，倒楣的還是台北市民。

丁守中在FB公布關於大巨蛋該何去何從的影片，繼國民黨黨內初選辯論中強烈質疑柯P大巨蛋作為的立場，丁守中強調，柯P上任後以異常嚴苛的標準要求大巨蛋停工，但停工自己又無法善後，政策一變再變，甚至傳出市府與遠雄私下接觸的消息，實在讓人對柯P的執行力搖頭。

他也批評，市府日前放話說大巨蛋即便完成也不能夠辦演唱會，實在極其荒謬。因為全世界的巨蛋展演場地除了運動賽事外，也經常舉辦展演活動，才能帶起民眾消費慾望，刺激經濟提升城市競爭力，台北為什麼不能呢?

(中時電子報)