陽明山龍鳳谷浴池重建延宕 預估2022年才能發包

北投媽祖窟、羅漢窟公共浴池被拆除後，預定在龍鳳谷異地重建，不過重建進度緩慢，引來居民不滿。（何志偉議員研究室提供）

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北投媽祖窟、羅漢窟公共溫泉有超過半世紀歷史，北市府2014年以位在行水區為由拆除，讓湯友不滿怒嗆「拆湯還湯」。市長柯文哲2016年初裁示，將在陽明山龍鳳谷生態池異地重建，市府原預計去年動工，審查進度卻一再延宕，引發議員何志偉不滿；對此，產發局長林崇傑表示，依中央陽管處審查進度，真正發包工程要等到2022年。

媽祖窟、羅漢窟長年免費提供在地居民泡湯，是民眾重要的生活記憶，浴池遭拆除後，不少民眾不滿生活重心被剝奪，集體到市府抗議請願。前年柯文哲現勘，同意在龍鳳谷生態池重建浴池，指示由產發局統籌，北水處負責水資源開發計畫，大地處負責興建計畫，讓民眾期待不已。

不過事隔2年，重建進度牛步，何志偉今在議會財建部門詢問進度，產發局長林崇傑表示，去年底有將計畫送到陽管處審議，年初計畫被退回，已請北水處、大地處修正，4月已再提送，現在就等陽管處安排審查時間。

何志偉質疑，退回計畫具體原因為何？審查時程比預定時間拖了8個月，到底是市府計畫寫得不完整，還是有人刻意阻擾？

大地處回應，因該處屬於特別景觀區，建築設計需要特殊考量，取水位置也要審慎評估，設施要求非常嚴格，所以計畫才被退回，剛好又碰到陽管處換新處長，已有跟對方協商，希望能加速審查。

何志偉不滿說，市府原預計去年就要動工，計畫卻一延再延，民眾只能苦苦等待，到底何時可以興建？林崇傑說，依照目前狀況，預估陽管處2020年才會審完，後續工程發包要等到2022年，因為還沒進行細部設計，這部分會與陽管處溝通，盼能提前通過審議。

(中時 )

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