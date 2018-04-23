麻疹疫情延燒 台中追蹤接觸者共709名尚無確診病例

2018年04月23日 15:21 中時 馮惠宜

麻疹疫情延燒，台中市雖尚未出現確疹病例，但迄今已陸續接獲14名外縣市麻疹確定個案的接觸者名單，目前應追蹤接觸者共709名，已追蹤聯繫633名，聯絡中76名。台中市府衛生局強調，已請台中市醫界加強門診可疑患者問診與通報，並強化感染管制措施。也呼籲家中如有滿1歲幼兒的家長，請儘速攜至合約院所接種MMR疫苗。

台中市自今年3月27日起至4月23日陸續接獲14名外縣市麻疹確定個案的接觸者名單，衛生局自接獲疾病管制署通知麻疹確定病例的接觸者名單後，立即於24小時內啟動追蹤接觸者健康情形，目前應追蹤接觸者共709名，已追蹤聯繫633名，還在聯絡中則有76名。

接觸者若不具麻疹免疫力，將主動通知應於接觸麻疹病人後72小時內接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），儘可能預防麻疹發生；接觸者若於麻疹潛伏期7至18天內出現疑似發燒、出疹、結膜炎、流鼻涕、咳嗽等症狀，衛生局、所也會協助接觸者就醫。

台中市衛生局長呂宗學表示，衛生局也在4月9日提供給全市醫師公會、診所協會疑似麻疹個案通報處置流程，籲請醫界近期內加強對門診可疑病人做旅遊史、職業以及接觸史、群聚情形問診與通報的因應作為，也強化感染管制措施，避免院內感染。

呂宗學提醒，預防麻疹最有效的方法為接種MMR疫苗，家中如有滿1歲幼兒，請儘速攜至合約院所完成接種；20至40歲一般民眾若要出國，疾管署建議應先至旅遊醫學門診評估接種疫苗。

(中時 )