庇護工廠助就業 「咖啡養成班」開課

彰化縣喜樂愛加倍庇護工場23日為失業的身障朋友開辦「創意飲品及咖啡調製養成班」。（鐘武達攝）

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喜樂愛加倍庇護工廠開辦的「創意飲品及咖啡調製養成班」23日開訓。（鐘武達攝）

喜樂愛加倍庇護工廠長年協助身心障礙者職業訓練，23日更首度結合彰化縣小兒麻痺關懷協會Still思堤爾咖啡工坊為失業的肢障朋友開辦「創意飲品及咖啡調製養成班」，開訓第1天15名學員全心投入，「阿勇」還許願說「我要認真學習，希望將來可以開咖啡廳」。

縣府勞工處勞工福利科長劉幸芬表示，喜樂愛加倍庇護工場接受勞動部與縣府勞工處委託辦理身心障礙者職業訓練班，過去5年從個性化數位輸出、手工商品創作到網路行銷個性化商品，結訓的學員成績都很優秀，就業率超過40%。

「創意飲品及咖啡調製養成班」學員的資格必須符合失業身分、且經評估適合受訓、年滿15歲的身心障礙者，他們將接受半年共680小時學、術科及實習課程才能結業，受訓期間每人每月還可請領職業訓練津貼1萬3200元。

「創意飲品及咖啡調製養成班」開訓第1堂課，「老師」是由愛加倍庇護「阿德」擔綱，「阿德」也是肢體障礙者，他鼓勵學員，只要願意嘗試和努力，保證泡出來的咖啡又香又可口。

「泡咖啡，什麼樣的水溫最剛好？」「阿德」老邊邊示範邊講解，上課的學員都很認真聆聽，而且遇到疑問也會提問，學習態度讓人肯定。

喜樂愛加倍理事長陳忠盛也勉勵學員把握機會培養自己的實力，將來在就業市場才會擁有競爭力。並表示，「創意飲品及咖啡調製養成班」除了學習煮咖啡，還包括創意飲品調製與包裝設計、文創商品製作等課程，很專業。

(中時 )

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