遲來百年的正義 川普考慮特赦黑人老拳王

2018年04月23日 15:01 中時電子報 盧品青

已故的首位黑人重量級拳王傑克強生。(美聯社)

老拳王傑克強生(Jack Johnson)在1946年含冤而死，他距今110年前成為史上首位黑人重量級拳王，遭到白人嫉恨。特別是拳擊這種象徵勇武剛強的運動，白人更是輸不起，後來傑克強生成功衛冕腰帶，引起白人暴動，他們四處攻擊黑人，造成20多人死亡與數百人受傷。

當年傑克強生與白人女子相戀，他帶著白人女友離開國境時，被以「拐帶人口」的罪名遭起訴定罪，據說傑克強生哭得淚如雨下，他有錢有名，還有一身好武藝，卻被逼得有國難投，不為什麼，就因為他是黑人。強生在國外滯留7年，後來向美國政府投案，被抓進監獄服刑10個月。

2016年，傑克強生去世的70周年，參議員寫信給當時的總統歐巴馬(Barack Obama)，盼望他能特赦傑克強生，平反他受到的冤屈，但歐巴馬沒有同意。

現任美國總統川普(Donald J. Trump)對這個案件很有興趣，因為他最近從影星席維斯史特龍(Sylvester Stallone)口中聽到傑克強生的故事，川普自稱深受感動，他正認真考慮特赦傑克強生，洗刷強生所有罪名。

傑克強生家族的後人，62歲的琳達海沃德(Linda Haywood)為這件事奔走幾十年，當時歐巴馬未同意特赦，她以為永遠等不到那一天了。「我奮戰多年，我累了，但這次我覺得很有希望會成功。」

一向愛吹牛的川普能不能說到做到呢？

(中時電子報)