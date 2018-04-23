台灣競爭力論壇：泛中國人認同達6成5 拉大否定認同差距

2018年04月23日 15:34 中時 陳建瑜

台灣競爭力論壇今發布「2018台灣民眾國族認同上半年調查」顯示，「泛中國人」認同與「否定中國人」的認同差距拉大3成5，達到65.8％泛認同自己是中國人，較去年平均64％增加1.8%，而否認自己是中國人則達到30.1%，較去年平均31.8%下降1.7％。

台灣競爭力論壇從2013年2月開始進行「國族認同調查」，昨公布今年上半年的民調結果。上述民調結果中，所謂的「泛中國人」涵蓋「是中國人，但不必否認是中國人」有28％、「是台灣人也是中國人」有25.9%、「是台灣人也可以是中國人」有11.9％。

若考量利益與和平的因素，「泛中國人」的認同較上述結果更高，達69.3%，而「否定認同中國人」則下降至22.3%。兩者間的差距創調查以來最高，相差47％。

台灣競爭力論壇理事長龐建國表示，大陸在「惠台31項」政策做得愈仔細，所謂「天然獨」傾向越有可能被不恐中、不反中的「理性統」為海峽兩岸水到渠成的統一鋪墊基礎。

龐建國強調，只要中國大陸能夠繼續成長發展，兩岸經濟社會融合發展的力量進一步發揮，「泛中國人認同」乃至於「中國人認同」的傾向還有擴大的可能。

龐也提及，在這次調查中，在不做提示下，年齡層20歲至29歲回答自己「不是中國人」的比例達70.6％，年齡層中最高，顯見「去中國化」教育對台灣年輕世代造成明顯影響，然在經提示後，態度最大變化也是年輕世代，年齡層20至29歲降至35.3%。

龐認為，這代表年輕世代是更「理性務實」的，大陸方面應把握此態勢，訴求大陸的發展機遇和兩岸的共同未來。

龐說，台灣有一群民眾主張台獨是基於「無知」而非基於了解兩岸事務，有一群民眾受到現在的媒體環境，無法了解外面世界，這些「無知板塊」，根本無法溝通兩岸的情況，但遺憾的是民進黨的合法性就是靠這些人的基礎。

台灣競爭力論壇執行長謝明輝則說，蔡英文跟賴清德政府台獨治國已大失民心，從這份民調可顯現出來。中華民族是兩岸和平統一的定海神針，這次又加上惠台31項政策的調查，和平統一的最大利器就是「平等待遇」，大陸藉「惠台31項」政策收買台灣民心是有幫助。

艾普羅民意調查公司副總經理邱源寶表示，民眾已意識到民進黨目前執政表現是無法因應國力日增的中國大陸，大陸愈強、大陸愈富，而台灣若不能有效因應對岸的軟硬兩手策略，台灣的「返中」現象會愈趨顯性。

(中時 )