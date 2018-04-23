台中大里施工挖破瓦斯管線 市議員要求究責

大里區塗城商圈發生挖破瓦斯管線，市議員李天生要求追究責任！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

大里區塗城路23日上午傳出施工單位挖破瓦斯管線，造成大量瓦斯外洩事件，引起附近店家及住戶們一片慌亂緊張，經各相關單位緊急到場搶救後，順利解除狀況，沒有人員傷亡；市議員李天生到場關心，要求追究責任避免再度發生，有效維護市民生命財產安全。

自來水公司承包商23日上午9時40分左右，在大里區塗城路778號前施工時，不慎挖破瓦斯管線，造成多功能轉換接頭斷落，頓時間大量瓦斯外洩，氣體直沖天際，引起附近住戶、商家們驚嚇，紛紛關閉門窗急忙躲避。

因塗城商圈住戶、商號密集，消防單位接獲通報後，派遣仁化分隊出動救災（護）車3輛、人員共9名前往，現場瓦斯味道濃厚，消防隊員架設水線防護，並在瓦斯公司人員到場關閉瓦斯後，著手排放管線內的瓦斯，只是需要排放的管線瓦斯長達2至3公里，午後12時30分順利排除。

李天生案發後立刻到場關心，他說雖然沒有造成人員傷亡，但是查詢各相關單位時，卻發現轄區內不少單位並不知情，顯然缺乏密切聯繫通報，實在離譜。

李天生指出，去年間接連續傳出挖破管線事件，在各界嚴格監督下，有一陣子沒有再發生類似狀況，目前又再度上演，且在人口、住戶密集地區，民眾生命財產缺乏保障，顯然各機關心態鬆懈；將追究管線單位有沒有依照規定施工，並要求加強警惕，以免再度發生不幸事件。

(中時 )

庇護工廠助就業 「咖啡養成班」… 台中摘星青年築夢 吳東明團隊獲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。