台中大里施工挖破瓦斯管線 市議員要求究責

2018年04月23日 15:27 中時 陳世宗

大里區塗城路23日上午傳出施工單位挖破瓦斯管線，造成大量瓦斯外洩事件，引起附近店家及住戶們一片慌亂緊張，經各相關單位緊急到場搶救後，順利解除狀況，沒有人員傷亡；市議員李天生到場關心，要求追究責任避免再度發生，有效維護市民生命財產安全。

自來水公司承包商23日上午9時40分左右，在大里區塗城路778號前施工時，不慎挖破瓦斯管線，造成多功能轉換接頭斷落，頓時間大量瓦斯外洩，氣體直沖天際，引起附近住戶、商家們驚嚇，紛紛關閉門窗急忙躲避。

因塗城商圈住戶、商號密集，消防單位接獲通報後，派遣仁化分隊出動救災（護）車3輛、人員共9名前往，現場瓦斯味道濃厚，消防隊員架設水線防護，並在瓦斯公司人員到場關閉瓦斯後，著手排放管線內的瓦斯，只是需要排放的管線瓦斯長達2至3公里，午後12時30分順利排除。

李天生案發後立刻到場關心，他說雖然沒有造成人員傷亡，但是查詢各相關單位時，卻發現轄區內不少單位並不知情，顯然缺乏密切聯繫通報，實在離譜。

李天生指出，去年間接連續傳出挖破管線事件，在各界嚴格監督下，有一陣子沒有再發生類似狀況，目前又再度上演，且在人口、住戶密集地區，民眾生命財產缺乏保障，顯然各機關心態鬆懈；將追究管線單位有沒有依照規定施工，並要求加強警惕，以免再度發生不幸事件。

(中時 )