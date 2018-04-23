台中摘星青年築夢 吳東明團隊獲台灣城鎮品牌獎

光復新村吳東明（左三）團隊參加「2018台灣城鎮品牌獎」，行銷台中霧峰品牌形象，榮獲「城鎮品牌青年地方貢獻獎」。（圖／台中市府提供）

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吳東明團隊2015年獲選摘星計畫進駐光復新村創業基地，成立台灣第一村文創工作室。（圖／台中市府提供）

台中市府勞工局推動「摘星青年、築夢台中」創業補助計畫，光復新村吳東明團隊參加「2018台灣城鎮品牌獎」，從保存光復新村出發，串聯在地特色與資源，行銷台中霧峰品牌形象，榮獲「城鎮品牌青年地方貢獻獎」，吳東明成立台灣第一村文創工作室，以解說、講座、小旅行方式，介紹充滿故事魅力的城鎮文化之美。

2018台灣城鎮品牌獎以「U Towns,One Future World」為號召，徵選台灣城鎮精神代表，協助台灣提昇全球競爭力；該獎項分為金、銀、銅三等級，為鼓勵在特定領域表現傑出的單位及個人，增設「最佳行銷獎」、「文化傳承創新獎」、「形象設計經營獎」、「綠色環境永續獎」及「青年地方貢獻獎」等五大特別獎。

吳東明表示，霧峰城鎮故事與台灣近代史環環相扣，深具台灣品牌價值，獲獎讓團隊有更大動力繼續發掘霧峰豐富的人文風情，以霧峰的歷史文化資源與特色，加上近年來農業的創新，相信霧峰一定能發展為台灣中部最重要的城鎮品牌。

勞工局長黃荷婷表示，摘星計畫提供青年實現創業夢想的培力場域，鼓勵青年發揮創新、創業精神，並與在地民間團體進行鏈結，以提升創業能量，打造多元化的創新聚落；期待吳東明團隊未來也能持續推動霧峰在地文化及產業發展，提升霧峰整體的城鎮品牌形象。

(中時 )

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