罕見！腹藏8公分腫瘤 82歲嬤竟患「膽結核」

2018年04月23日 15:34 中時 鐘武達

82歲吳姓阿嬤的膽囊經超音波顯示8公分大的團塊物，一度被誤認是膽囊腫廇或膽囊癌。（鐘武達翻攝）

膽也會「結核」！衛福部彰化醫院近日收治1名原被懷疑是胃病的老阿嬤，最初檢查膽囊有疑似團塊物誤以為是膽囊癌，經膽囊切除切片檢查，赫然是膽囊遭到結核菌侵襲，肝膽腸胃科醫師蔡安順說，「肺外結核」本來就不多見，發生在膽囊更是極罕有。

蔡安順指出，82歲吳姓阿嬤之前因上腹悶痛及拉肚子以為是胃病，先是在診所吃了1個月的藥沒有好轉才到彰化醫院就醫，最初超音波發現膽囊有約8公分大的團塊物，觸診會痛，也有發炎，這種情況一般會研判可能是膽囊腫瘤或膽囊癌。

他說，一般膽結石超過2公分就會以手術切除膽囊，吳姓阿嬤的「腫瘤」超過8公分，於是他們向家屬說明將進行膽囊切除手術，當時家屬聽到阿嬤可能罹患「癌症」，是既無奈又難過 。

「嚇，是結核菌！」意外的是，阿嬤的膽囊切除切片檢查，竟赫然確定是遭到結核菌感菌 ，蔡安順說，「這種病例實在太少了」。隨後院方改採投予抗結核菌藥劑，阿嬤目前的狀況已穩定。

研究肺結核治療長達30年的彰化醫院胸腔內科主任黃伊文表示，結核菌大多在肺部發病，感染身體其他部位稱為「肺外結核」，機率約10%，一般發生在肝臟、肋膜、脊椎、淋巴、泌尿道，很少發生在膽囊，全世界醫學發表的案例也非常少。

他說，一般感染肺結核的患者，會出現咳嗽2周以上、發燒甚至咳血，阿嬤20年前曾患過肺結核，研判是結核菌隨著淋巴或血液在膽囊著床，之後進入「冬眠期」，直到阿嬤免疫力下降再發病。

(中時 )