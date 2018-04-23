罕見！腹藏8公分腫瘤 82歲嬤竟患「膽結核」

彰化醫院肝膽腸胃科醫師蔡安順說明吳姓阿嬤膽囊遭結核菌侵襲的情形。（鐘武達翻攝）

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82歲吳姓阿嬤的膽囊經超音波顯示8公分大的團塊物，一度被誤認是膽囊腫廇或膽囊癌。（鐘武達翻攝）

膽也會「結核」！衛福部彰化醫院近日收治1名原被懷疑是胃病的老阿嬤，最初檢查膽囊有疑似團塊物誤以為是膽囊癌，經膽囊切除切片檢查，赫然是膽囊遭到結核菌侵襲，肝膽腸胃科醫師蔡安順說，「肺外結核」本來就不多見，發生在膽囊更是極罕有。

蔡安順指出，82歲吳姓阿嬤之前因上腹悶痛及拉肚子以為是胃病，先是在診所吃了1個月的藥沒有好轉才到彰化醫院就醫，最初超音波發現膽囊有約8公分大的團塊物，觸診會痛，也有發炎，這種情況一般會研判可能是膽囊腫瘤或膽囊癌。

他說，一般膽結石超過2公分就會以手術切除膽囊，吳姓阿嬤的「腫瘤」超過8公分，於是他們向家屬說明將進行膽囊切除手術，當時家屬聽到阿嬤可能罹患「癌症」，是既無奈又難過 。

「嚇，是結核菌！」意外的是，阿嬤的膽囊切除切片檢查，竟赫然確定是遭到結核菌感菌 ，蔡安順說，「這種病例實在太少了」。隨後院方改採投予抗結核菌藥劑，阿嬤目前的狀況已穩定。

研究肺結核治療長達30年的彰化醫院胸腔內科主任黃伊文表示，結核菌大多在肺部發病，感染身體其他部位稱為「肺外結核」，機率約10%，一般發生在肝臟、肋膜、脊椎、淋巴、泌尿道，很少發生在膽囊，全世界醫學發表的案例也非常少。

他說，一般感染肺結核的患者，會出現咳嗽2周以上、發燒甚至咳血，阿嬤20年前曾患過肺結核，研判是結核菌隨著淋巴或血液在膽囊著床，之後進入「冬眠期」，直到阿嬤免疫力下降再發病。

(中時 )

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