新竹市長選舉震撼彈！基層勸進議長謝文進

2018年04月23日 15:36 中時 陳育賢

新竹市政壇近日盛傳新竹市議長謝文進要參選市長。（陳育賢攝）

新竹市政壇近日盛傳新竹市議長謝文進（右）要參選市長，左為在議會接受質詢的現任市長林智堅。(陳育賢攝)

新竹市政壇震撼彈，議長謝文進角逐市長寶座？近日竹市政壇再度盛傳謝文進將更上層樓競選市長，謝文進23日低調表示，確實很多人在勸進，過去沒這種想法，但近日已在思考，只不過目前還未決定，決定後會向各界報告，而政壇人士解讀，如此競選機率已超過7成了。

新竹市長選舉添變數，原本選況相對單純也平和的新竹市長選舉，因這兩天的「議長選市長」消息，翻爆竹市政壇，各營各派不是紛打探消息，就是勸進與勸退。

繼2017年就有不滿林智堅施政、也對國民黨沒信心的基層支持者傳出希望議長謝文進能夠出來角逐市長寶座的聲音，不過，謝文進都未予正面回應，如此訊息也就慢慢消退。

但自國民黨確定市長提名人選，加上上周國、民兩黨完成黨內議員登記、提名作業後，一來國民黨市長人選及議員提名人數恐大爆發，二來民進黨則是被視為「林家班」、「小智軍團」的市長派大獲提名5席，藍、綠、無黨各方反應都相當兩極，因此自上周五起又再盛傳議長謝文進要更上層樓競選市長，而且「這次是玩真的」的聲音！

包括臉書及LINE在22日更是瘋狂轉傳「明天開始，議長的市區公車、電子看板、廣告看板、粉絲團專頁都會陸續就位，懇請大家給我們批評指教」的訊息。被各界認為謝文進這次要選的機率大過7成了。

而23日上午，民進黨市黨部主委曾資程、國民黨議員張祖琰、顏政德、鍾淑英、無黨籍許文棟、綠營地方大老都奔赴議長室關心，曾資程更是與謝文進長談1個多小時。曾資程說，只是跟議長聊聊，希望排除林智堅連任的「阻礙」，若真的有這種（選市長）決定，總召柯建銘也會親自溝通。

謝文進則是低調表示，2017年就有很多人在傳，但當時沒有這種想法，2018年農曆年後又有更多人勸進，這次確有在思考，但還沒有決定，要再傾聽各界意見，這兩天的確很多人來他辦公室關心，不過沒有「勸退」的問題，因為還沒有「進」何來「退」，若有進一步的決定會再向各界報告。

無黨籍的謝文進目前是擁有9席次的「新民意問政聯盟」龍頭，只比國民黨少5席、與民進黨同席次，三分議會，其已擔任6屆議員，包括兩屆議員、兩屆副議長、兩屆議長。

由於謝文進與人處事風格和善，極受愛戴，做事有為有當，與國、民兩黨議員都有深厚交情，此屆議長選舉就跨黨派拿下22票（33席）。若真的出馬角逐市長，就有某黨籍議員說，「議員選自己的，市長要選誰真的就看交情不看黨了哦，屆時棄保、邊緣說陸續出籠，下屆市長選舉會很有看頭。」

(中時 )