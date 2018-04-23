好市多熱賣冰淇淋被批雷？他曝真相「你們不懂」

好市多熱賣冰淇淋被網友批雷。(圖/翻攝自臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》)

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中時電子報
/ 綜合報導
好市多義大利冰品。(圖/翻攝自臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》)

好市多一款冰淇淋因價格便宜引起搶購，卻被網友批評「有雷」！網友在臉書發文指出，這款冰淇淋雖然看起來漂亮，但奶味不夠濃、不夠綿密，口感完全敗給更便宜的蘇格蘭牛奶冰淇淋，看了一下成分才發現，原來是脫脂奶粉跟椰子油；不過也有網友說「你們不懂」，不應該把義大利冰淇淋跟美式冰淇淋混為一談。

好市多義大利冰淇淋。(圖/翻攝自臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》)
好市多義大利冰淇淋。(圖/翻攝自臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》)
好市多義大利冰淇淋。(圖/翻攝自臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》)

這名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文「這次真的是踩到地雷了！此款義大利冰品3盒共1500毫升賣299元，價格上來說並不算貴，包裝也不錯，但冰的基底整個就像是奶油泡沫結凍而成，整個low掉，心想義大利人好容易就滿足啊！ 真要說優點的話，大概就只剩包裝盒頗有質感，可以拿來當保鮮盒」。

發文一出引起網友熱烈討論，有人說「這款雷爆了」、「超雷超甜超怕」、「最後一半倒掉」、「不會再買第二次」；不過也有網友回應「一桶100元是要要求多高？」、「原來妳都是吃完東西才去看成份？」，並解釋「這是義式冰淇淋，別再和美式冰淇淋比較」、「義大利的gelato沒那麼傷身材」、「是你們不懂義大利冰淇淋吧！」

(中時電子報)

好市多熱賣冰淇淋被網友批雷。(翻攝自臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》)
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