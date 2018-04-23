影》怒了！「警消不服從」集結千人 退警爬監院拔國旗抗議

怒了！「警消不服從」集結千人 退警爬監院拔國旗抗議
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中時電子報
、中國時報
來自花蓮退警爬上監察院拔國旗抗議，台下喊陳師孟滾出來、打死陳師孟、陳師孟抓起來。（陳怡誠攝）
為抗議蔡英文政府力推的公教警消年金改革版本，退伍軍公教警消團體23日下午再走上街頭，集結千人，發動「警消不服從」遊行陳抗。(陳怡誠攝)
抗議隊伍集結後從立法院出發，在監察院爆發肢體衝突。（陳怡誠攝)
抗議隊伍集結後從立法院出發，在監察院爆發肢體衝突。（陳怡誠攝)

為抗議蔡英文政府力推的公教警消年金改革版本，退伍軍公教警消團體23日下午再走上街頭，集結千人，發動「警消不服從」遊行陳抗。

由退休公教、消防、警察總會長許俊逸、陳弘毅、耿繼文等人發起的「警消不服從」抗爭活動23日登場，抗議隊伍集結後從立法院出發。抗議隊伍集結後從立法院出發，在監察院爆發肢體衝突。

「警消不服從」遊行活動下午路過行政院大門，抗議警消危勞，抗議人事說，今天國道又有兩名員警因公殉職，是誰害死警察？就是蔡英文總統，這個無良政權，專砍警消，把警消當成跑堂小弟，抗議人士並倒豎大拇指，站在宣傳車上高喊蔡英文下台！

抗議人士並說，警消工作性質特殊，也是危勞工作，今天又有員警在國道因公殉職，「這不是危勞，什麼叫做危勞？」。

(中時電子報)

抗議警消面向政院倒豎拇指，要求蔡總統下台。(張理國攝)
警消訴求工作危勞，應有合理權益保障。(張理國攝)
喑啞偷車賊2度犯案 栽在同名員警… 這個竊賊有夠忙！ 3小時偷遍苗中…

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