林佳龍訪墨西哥 墨通社等專訪打造智慧城市

台中市長林佳龍（左）與墨西哥聯邦眾議員里卡多．薛費爾，兩人同樣都值參選忙碌期間，從就學聊到工作等趣事，相談甚歡。（台中市府提供）

友善列印
中時
台中市長林佳龍（左）接受墨西哥國家通訊社等6家當地媒體專訪，分享台中智慧城市發展。（台中市府提供）
台中市長林佳龍向墨西哥媒體暢談盼透過申辦2022年世界設計之都，建立整體城市意象，帶領台中邁向國際。（台中市府提供）

台中市長林佳龍參訪墨西哥，正忙於參選瓜納華托州州長的墨西哥聯邦眾議員里卡多．薛費爾專程飛到墨市拜會林佳龍，林也接受墨西哥國家通訊社等6家媒體專訪，分享台中智慧城市發展，並盼透過申辦2022年世界設計之都，帶領台中邁向國際。

里卡多．薛費爾是墨西哥萊昂市前市長，畢業於哈佛大學，曾是美國前總統歐巴馬同學，現為墨西哥聯邦眾議員。里卡多．薛費爾將參選瓜納華托州州長，林佳龍向里卡多．薛費爾表示，此行目標爭取申辦2022世界設計之都，並將與曾獲選為世界設計之都的城市，交流申辦經驗。

林佳龍也接受富比士雜誌、MVS Radio、Glocal Magazine、墨國國家通訊社、墨西哥市「宇宙日報」、太陽報等6家媒體訪問。

林佳龍表示，市府打造台中為智慧城市，推動水湳智慧城，建立「智慧、創新、低碳」示範區，同時導入大數據，建立智慧交通、智慧防災等資料庫，有上千萬人口的墨西哥市，更值得引入智慧城市理念，讓城市的居民擁有更好的生活。

林佳龍也分享台中成功治理綠、柳川，以及將堆肥場轉型規劃為綠能生態園區，採用稻稈氣化發電等案例，台中在建設或i-voting、青年議會等民眾參與，都採「以人為本」設計理念，透過申辦2022年世界設計之都，建立台中的整體城市意象。

(中時 )

新竹市長選舉震撼彈！基層勸進議… 民進黨選戰策略 網友：這樣做就…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。