林佳龍訪墨西哥 墨通社等專訪打造智慧城市

2018年04月23日 15:55 中時 盧金足

台中市長林佳龍（左）接受墨西哥國家通訊社等6家當地媒體專訪，分享台中智慧城市發展。（台中市府提供）

台中市長林佳龍向墨西哥媒體暢談盼透過申辦2022年世界設計之都，建立整體城市意象，帶領台中邁向國際。（台中市府提供）

台中市長林佳龍參訪墨西哥，正忙於參選瓜納華托州州長的墨西哥聯邦眾議員里卡多．薛費爾專程飛到墨市拜會林佳龍，林也接受墨西哥國家通訊社等6家媒體專訪，分享台中智慧城市發展，並盼透過申辦2022年世界設計之都，帶領台中邁向國際。

里卡多．薛費爾是墨西哥萊昂市前市長，畢業於哈佛大學，曾是美國前總統歐巴馬同學，現為墨西哥聯邦眾議員。里卡多．薛費爾將參選瓜納華托州州長，林佳龍向里卡多．薛費爾表示，此行目標爭取申辦2022世界設計之都，並將與曾獲選為世界設計之都的城市，交流申辦經驗。

林佳龍也接受富比士雜誌、MVS Radio、Glocal Magazine、墨國國家通訊社、墨西哥市「宇宙日報」、太陽報等6家媒體訪問。

林佳龍表示，市府打造台中為智慧城市，推動水湳智慧城，建立「智慧、創新、低碳」示範區，同時導入大數據，建立智慧交通、智慧防災等資料庫，有上千萬人口的墨西哥市，更值得引入智慧城市理念，讓城市的居民擁有更好的生活。

林佳龍也分享台中成功治理綠、柳川，以及將堆肥場轉型規劃為綠能生態園區，採用稻稈氣化發電等案例，台中在建設或i-voting、青年議會等民眾參與，都採「以人為本」設計理念，透過申辦2022年世界設計之都，建立台中的整體城市意象。

(中時 )