國道3死事故 專家建議：取締停直線段、勿疲勞上路

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國道1號今晨發生大貨車司機疲勞駕駛，造成3死事故。學者認為，國道警察在開單取締時，盡量停在直線段，不要在曲線段，避免被撞；若駕駛真的很累，可休息15至30分鐘，否則疲勞駕駛易沒有煞車，造成死傷更慘重。

中華大學運輸科技與物流管理學系教授蘇昭銘強調，疲勞駕駛是容易被忽視的問題，不只大貨車，小客車也時常有疲勞駕駛發生事故的例子，建議駕駛若感到疲倦，一定要找安全的地方休息，睡覺也不能睡太久，大約15至30分鐘即可，才不會進入深層睡眠，避免愈睡愈累。

蘇昭銘表示，駕駛休息時間的自我管理也很重要，過去曾發現，少數駕駛員在休息時間的作息不正常，甚至有人在休息時間打電動、滑手機等耗費精神的活動，如此無法達到休息效果。

交通大學運輸科技與管理學系教授張新立建議，國道警察在開單時，應盡量停在直線段，若是在爬坡或下坡等曲線段，則容易因視線不清被撞，而警示可能要再更明顯；至於疲勞駕駛是大貨車工時管理問題，要再審慎管理。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄說，會造成疲勞駕駛的原因有很多種，有可能司機人員不足，要求排班，導致駕駛深夜開車等，如何避免貨運司機工時長，背後原因及解決辦法還需要討論。

交通部除要求大客車加裝視野輔助系統、車道偏離輔助警示等硬體設備，也有嚴格取締工時。交通部道安會執行祕書謝銘鴻指出，睡眠不足的駕駛跟酒駕一樣危險，卻很容易疏忽，而貨運業有的是個人公司或是小公司，對於工時管理可能制度不夠，對貨車、聯結車等物流業駕駛的工時會嚴加監管。

(中時 )

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