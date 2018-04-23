蔡篤釗一家四口書畫展 甲中登場

蔡篤釗書畫展即起在大甲高中展出。（陳淑娥攝）

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蔡篤釗書畫展28日將舉行開幕典禮。（陳淑娥攝）

大甲高中校友蔡篤釗從小受父母的啟蒙，並跟隨杜名家學習，培養深厚的書法底蘊，他與夫人林葉蘭曾囊括書法比賽前二名，政府還將他們事蹟拍成紀錄片；蔡家一家四口書畫展於大甲高中展出，即起歡迎民眾來一場藝饗宴。

蔡篤釗畢業於大甲高中美工科(71級)，從小接受父母親的啟蒙，還曾跟隨杜忠誥、林隆達、蕭世瓊、施永華、陳志聲、林榮森等名家學習、培養深厚的書法底蘊；另再跟隨陳松，謝棟樑等教授學習雕塑。

大甲高中指出，蔡篤釗曾以校友名義在母校舉辦書法展，獲得極大迴響，今年學校再次邀展，蔡篤釗增加很多新作品，並邀請其父母一同展出，民眾可以看見蔡家一門書畫藝術家多年用心探究的成果。

大甲高中校長蕭建華表示，設計學群同學可以從觀展中獲得啟發，是一次美感教育的隨機學習。書畫展即起至5月11日止，並於28日下午3時整舉行開幕典禮暨茶會，歡迎愛好書畫的朋友以書畫會友。

蔡篤釗作品曾多次於南瀛、大墩、桃源、玉山、中縣、中部及全國美展中獲獎，其中在全球徵件4600多件的華夏書畫創作大賽中獲得銀牌，更是難能可貴。另榮獲全國聯青盃、國泰杯、沙連杯、中原杯、獅子杯等第一名，亦擔任金速杯、中港杯、佛光盃及地方書法美術評審委員多年，其書法雕塑成就甚受國人重視。

(中時 )

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