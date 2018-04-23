中市東豐快跨台3線銜接台8線 5月5日前部分道路封閉

2018年04月23日 16:30 中時 盧金足

台中市政府建設局為進行「東勢-豐原生活圈快速道路開闢工程」跨越台3線銜接台8線鋼構箱型橋吊裝工程，即日起至5月5日晚間10時至清晨6時，封閉台8線起點至正二街口、台3線與台8線交叉路口(東勢大橋北端)道路，分三階段實施交維管制措施，施工期間請遵循交通指示行駛，提早改走替代路線。

建設局指出，4月23日至5月5日夜間吊裝工程分三階段實施交維管制，第一階段4月23至28日封閉台8線起點至正二街口雙線兩車道，改道建議路線：(1)台3線往台8線(往谷關方向)，改由豐勢路接台8線(東關路7段)，往谷關方向行駛。

(2)台8線往台3線(往石岡方向)，改由台8線(東關路7段)接豐勢路，往石岡方向行駛。(3)正二街往林管處，可改由第一橫街及第三橫街銜接至豐勢路方向行駛。

第二階段4月28至29日封閉台3線與台8線交叉路口(東勢大橋北端直行台3方向)，改道建議路線：(1)台3線南往北，改行豐勢路接台8線(東關路7段)，往谷關方向行駛。(2)台3線北往南

，往土牛方向請於石城街提早改道。(3)台8線往土牛方向，請改行豐勢路，東蘭路經石城街行駛。

第三階段4月30日至5月5日台3線與台8線交叉路口配合邊梁及橫梁螺栓鎖固作業，採間歇性暫時改道交維管制(道路縮減)。

建設局長黃玉霖表示，為加速工程進行、降低施工對周邊交通影響，台8線橋梁由預力箱型梁橋改為鋼箱梁橋，並採夜間施工封閉式交維管制，以替代道路疏導交通，請用路人配合改道並減速慢行。整體工程預計今年8月完工，並將於7月中旬前提早拆除施工圍籬等臨時設施。

(中時 )