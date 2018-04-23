觀光局推單車環島遊台灣 澳洲部落客最難忘花東海岸

2018年04月23日 15:50 中時 王思慧

澳洲部落客Hayden Quinn日前來台進行9天的自行車環台之旅，最喜歡花蓮的風景。（觀光局提供）

自行車遊台灣已是國人熱門的旅遊模式，近年外國人士來台自行車旅遊的人次日漸增加。交通部觀光局委託FOX體育台，創立單車環島遊台灣網站，向熱愛騎單車的遊客介紹台灣的旅遊景點及路線，並邀請多位國際知名部落客，在社群分享美好的台灣自行車旅行體驗，持續加溫自行車環島遊台灣的旅遊趨勢。

觀光局表示，無論是對資深自行車旅行家或休閒旅遊人士，自行車環島絕對是深度發掘台灣的精彩一面的好方式。透過與FOX體育台共同合作，今年採用創新的方式展示台灣多樣的自行車旅遊方法，邀請多名極具影響力的旅遊部落客，以他們各自的獨特個性與觀點，創造不同的自行車旅遊體驗，另結合網站和社交媒體全面發放旅遊資訊與娛樂效果兼備的精彩內容，持續提升台灣的國際旅遊形象。

今年1月啟用單車環島遊台灣國際入口網站（Taiwan on 2 Wheels），這個專門提供台灣自行車旅遊資訊的網路平台，向熱愛自行車旅遊的外籍旅客介紹不同的自行車路線、租車資訊以及裝備建議。同時，在推薦的路線單元中，FOX體育台邀請多位全球知名自行車旅遊達人來推薦，包含2015年環球小姐Pia Alonso Wurtzbach、Team Sky知名自行車手Owain Doull，並將其製作成精彩影片及花絮，供大家於網站上欣賞。

本月特別邀請到來自澳洲的知名主持人，同時也是廚師、部落客Hayden Quinn來台進行9天的自行車環台之旅。他踏上台灣之後自行錄製Vlog，騎自行車環遊整個台灣，沿途經過的美麗與奇幻旅程將給觀眾帶來不一樣的體驗。Hayden特別鍾愛花蓮，看遍美景也嘗遍美食，還首次品嘗了剝皮辣椒。Hayden本身熱愛衝浪與戶外運動，所有的路線與精采片段都將呈現在Taiwan on 2 Wheels的網站中，供大家參考與欣賞。

FOX體育台亞洲區廣告業務副總裁尼克包爾(Nick Bower)特別分享，單車環島遊台灣網站自開站之後的宣傳成果。他表示，網站自1月初上線截至3月底，為期三個月的期間，累積16,453位網站訪客，共有38,000次網頁瀏覽，平均每人瀏覽約2個頁面，平均停留約1.5分鐘。造訪網站的地區以東南亞國家佔60%最多，大多來自印尼、泰國以及菲律賓，台灣網友也很支持，共佔了11%。

他分析Taiwan on 2 Wheels網站裡極具質感的網頁視覺設計，豐富易用的自行車旅程資訊，並有國際名人親自體驗的背書推薦下，大幅提升台灣自行車旅遊的知名度與品牌印象。

回顧幾位已經造訪台灣的網路部落客，菲律賓籍的2015年環球小姐Pia Alonso Wurtzbach最具吸睛效益，創造了10%的網站流量，另外歐洲Team Sky車隊的2016年奧運金牌車手Owain Doull則吸引了許多熱血的自行車車迷。訪客的年齡為25至34歲的年輕族群最多，佔37%；男性則佔70%以上，相當符合自行車旅遊的主要對象。而為配合現今越來越多行動裝置瀏覽用戶，本網站也設計成RWD響應式網頁，訪客近75%是以手機上網，顯見網路設計策略上，吸引確實可以達到使用移動裝置族群造訪。

(中時 )