這個竊賊有夠忙！ 3小時偷遍苗中彰

2018年04月23日 16:05 中時 陳淑娥

尤男利用偷來的吊臂貨車，企圖偷竊三井OUTLET工地的鋼筋變賣。（陳淑娥翻攝）

這個竊賊有夠忙！40歲尤姓慣竊以打零工為生，21日早上6時許徒步到苑裡火車站竊取重型機車，不辭辛勞沿西濱公路騎了51公里路到彰化彰濱工業區，發現一輛已註銷號牌的吊臂貨車未上鎖，涉竊該貨車並駕駛至台中港三井OUTLET工地，企圖竊取鋼筋。

台中港警指出，車主發現吊臂貨車失竊，以GPS定位找到位置後報警，當時正在工地中綑綁鋼筋的尤嫌，瞧見警察後隨即躲藏，並趁機偷走工地中未拔鑰匙的箱型車逃逸，警方在貨車內發現尤男手機，立即鎖定嫌犯身分。

尤男駕廂型車返回彰濱工業區，將偷來的機車載回苑裡火車站「歸還」後，自以為神不知鬼不覺，還買了茶飲慢步晃回箱型車停放處，殊不知警方早已在附近埋伏，在追捕200公尺後束手就擒，6小時內宣布破案。

警方調查指出，尤男曾在三井OUTLET工地當過綁鋼筋臨時工，熟知工地狀況及鋼筋堆置處所，疑因缺錢花用而計畫以吊臂貨車竊取鋼筋變賣牟利，短短3小時內犯下3起汽、機車竊案及1件鋼筋竊盜未遂案，犯案區域橫跨苗、中及彰等3縣市，落網後還頻碎念說，「你們台中港警真恐怖，追人追這麼緊，以後再也不敢來了！」

(中時 )