未必只有機車族！這樣通勤 反讓你吸入更多廢氣

走路時離車道越近，就會吸到越多廢氣，孩童又比成人吸更多。（本報系資料照/張立勳攝）

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中時電子報
由於單車車速較慢，若是騎在慢車道旁，吸入的廢氣可能比機車族更多。圖／本報資料照片

近日空氣品質不佳，許多地區空品指標拉警報，外出戴口罩儼然成為全民生活日常。雖然利用搭乘大眾交通工具、走路通勤有助達到減碳效益，但有醫師提醒，騎單車、走路太過靠近車道等通勤方式，反而易讓人吸入更多廢氣。

台灣公共衛生學會理事長陳保中出版的「毒懂你的生活」一書指出，空污危害讓現代人呼吸宛如作戰，除了汽機車駕駛既是污染製造者、也是受害者，步行與騎單車其實也隱藏著空污危害。

圖為機車族載口罩騎車以減少空污影響。（本報系資料照/王錦河攝）

像是走路時離車道越近，就會吸到越多廢氣。因此在人行道、騎樓行走或是等紅綠燈時，建議盡量沿著遠離馬路的內側走、不要急著站上人行道的邊緣，千萬不要傻傻走在車潮洶湧的大馬路邊。又因小孩子的身高和汽機車排氣孔的高度接近，造成孩童會比成年人吸進更多廢氣。

他說，在大量車流旁邊慢慢走，空污就吸得多；如果碰到某些路段常有公車靠邊停，人行道空氣會更差。

雖然各地提倡利用共享腳踏車、捷運等大眾交通工具通勤減碳，但他表示，單車是整條馬路上速度最慢的交通工具，若是騎在慢車道旁，吸入的廢氣也就最多；加上騎腳踏車會使心跳呼吸更急促，此時吸入的廢氣將會比走路時吸入更多。

根據北醫公衛系教師莊凱任先前比較4種通勤方式，在台北市走路、搭公車、搭捷運、開車等情境下，發現走路暴露的環境PM2.5量最高、是搭捷運的8倍，坐公車或開車則居中。

(中時電子報)

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