周覓北京歡度生日 出道十週年推新曲

Super Junior M成員周覓推出Solo新單曲〈我不管〉。（周覓工作室提供）

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時報周刊
溫博鈞
鍾鎮濤夫婦（左一、左二）等好友來到周覓（右）生日會現場支持。（周覓工作室提供）
Super Junior M成員周覓問候台灣粉絲。

Super Junior M成員周覓，上週在北京與粉絲共度32歲生日，而睽違許久的Solo新單曲〈我不管〉也已正式發行，接下來周覓將為新作進行一連串宣傳活動，更希望能早點來台灣與粉絲們見面。

近年來周覓在中國接拍多部連續劇聲勢看漲，為了答謝一直支持他的歌迷朋友，自掏腰包邀請粉絲們來參加他的生日會，雖然遇到非假日，但仍有300多名歌迷前來共襄盛舉，讓周覓非常感動。生日會上除了與粉絲有很多的互動橋段之外，包括潘瑋柏、杜德偉、吳克群、辰亦儒、唐禹哲、郭靜等人都送上祝賀VCR，與周覓情同父子的B哥鍾鎮濤更是直接來到現場支持，足見周覓「人脈王」的稱號可不是浪得虛名。

而Super Junior雖然在南美舉辦演唱會，成員們紛紛傳簡訊祝賀這位好兄弟。生日會讓周覓十分感動，也許下了年年可以跟粉絲們共渡生日，以及希望接下來有更多的音樂作品呈現給大家的願望。

而在今天推出的新歌「我不管」，是睽違了二年推出的作品，傳達的也是對於人生，不需管外界的流言蜚語，鼓勵大家勇於做自己，與周覓自己的出道路與人生觀也相當符合，接下來滿滿的宣傳行程結束之後，周覓也希望盡快展開海外宣傳行程，與歌迷朋友們趕緊見面。

(時報周刊)

周覓〈我不管〉MV。
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