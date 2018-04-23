台中大里施工挖破瓦斯管外洩 住戶心驚驚

2018年04月23日 16:05 中時 黃國峰

大里塗城路23日自來水公司承包商施工時不慎挖破天然氣管路，幸消防隊到場警戒，瓦斯公司關閉瓦斯，排掉管內餘氣，解除狀況。（黃國峰翻攝）

大里塗城路23日自來水公司承包商施工時不慎挖破天然氣管路，市議員李天生到場關心，表示相關單位要加強警惕。（黃國峰翻攝）

台中市大里區塗城路23日上午一家自來水公司承包商正進行自來水管路工程時，不慎挖破天然氣管路，現場一時之間瓦斯氣味濃厚，附近店家及住戶，聞味紛紛走避，幸消防隊及瓦斯公司到場搶救後，順利解除狀況，沒有人員受傷。

自來水公司承包商23日上午9時40分左右，在大里區塗城路778號前進行自來水管線工程時，不慎挖破瓦斯管線，造成多功能轉換接頭斷落，頓時間大量瓦斯外洩，氣體直沖天際，引起附近住戶、商家們一片慌亂緊張，紛紛關閉門窗急忙躲避。

由於塗城路店家、住戶密集，中市消防局立即派遣仁化分隊出動救災、救護車3輛、人員共9名前往，消防隊到場，發現瓦斯味道濃厚，立即架起水線防護，並通知瓦斯公司到場施救。瓦斯公司到場後關閉瓦斯，並排掉瓦斯管線內的餘氣，但因管線長達2、3公里，因此直到中午12時30分才順利排完瓦斯餘氣，順利解除狀況。

幸好沒有造成人員傷亡，不過到場關心的市議員李天生表示，去年間接發生挖破管線事件，在各界嚴格監督下，已經有一陣子沒有再發生類似狀況，但這次又再次發生類似事件，尤其是在人口密集的地方，顯然相關單位鬆懈了，將追究管線單位有沒有依照規定施工，並要求加強警惕，以免再度發生不幸事件。

(中時 )