歷經5次人工受孕卻罹癌 她挺過直腸癌第三期

2018年04月23日 16:01 中時 鄭郁蓁

動畫師乃菲挺過挺過直腸癌，畫作「重生」描繪一頭站在枯樹上的羚羊，表達身體雖被困住，蛋信念仍像羚羊般強健不輕易馴服。記者鄭郁蓁／攝影。

一名女動畫師在40歲時為了求得一子，連續嘗試5次人工受孕，還未成功，沒想到求子未成，癌症竟來敲門。對求子還有一線「生機」的她，勇敢忍受28次電療、動刀懸吊卵巢，每次化療就吐個不停，她以畫筆畫出一隻部對死亡低頭的羚羊，表達對「重生」的渴望，獲得本屆癌症希望基金會彩繪比賽首獎。

癌症希望基金會今天舉辦彩繪比賽頒獎典禮，讓病友透過繪畫訴說生病故事。得到首獎的動畫師乃菲說，婚後兩年想要孩子，連續嘗試了五次人工受孕，沒想到一次排便後發現糞便中有粉紅色的血液，一開始還不以為意，直到連續四、五次都如此，立刻做大腸鏡檢查，沒想到已經罹患直腸癌第三期，她說，除了排便異常，身體其他部位完全沒有任何不舒服。

這場突如其來的病變，讓她只能暫時放下生子的願望，全心全意接受化療，她說，化療期間造成的嚴重嘔吐讓她對治療心生恐懼，不僅害怕走進醫院、聞到味道、看到針筒，甚至兩度想要放棄。但想到心愛的雙親，不想白髮送黑髮，她透過畫筆勉勵自己，「只要活著，就能重新出發」。

另一名35歲的腦癌患者饅頭(化名)，因連續且無法克制的言語錯亂，經由3個月的檢查，確診於大腦運動與語言區間長著如雞蛋大小的腫瘤，與名嘴陳立宏相同膠質母細胞瘤第4級，成為她人生不可逆的任務。

饅頭說，她想到自己還有兩個年幼小孩，心情如洗三溫暖最後跌至谷底，雖然癌症的突如打亂她的人生步調，衝擊自信，但始終相信，活著就有希望，從未萌生想要放棄治療的機會。

腦部手術導致右半邊都會較無力，右手無法正常施力，但素描有時要用盡全力，她用了兩個月時間，畫了一幅手拿蘋果的鉛筆素描，除了感謝醫療團隊及一家人一路的陪伴之外，更想藉此告訴自己，就算癌症來敲門，我還是原來的我。名為「守護平安」的作品同樣也獲得第7屆《彩繪希望》評審的青睞與肯定。

(中時 )