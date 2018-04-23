林明溱訪視國姓鄉社區關心長照據點 並分別致贈2萬元專案補助金

2018年04月23日 16:05 中時 楊樹煌

▲林縣長在國姓社區長照據點，除跟長輩們在活動中互動，並與年長者一起唱歌、打鼓，讓大家都樂開懷。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱為關心縣內社區長照據點發展，今23日由縣府社會及勞動處代理處長陸正威等人陪同下，特往國姓鄉訪視梅林、石門、國姓及南港等社區，除分別致贈2萬元專案補助金，並逐一跟長輩們在活動中互動，讓大家都樂開懷，氣氛溫馨。

林縣長表示，南投老人人口逾8萬人，老年人口比例全國第3高，凸顯長照需求的迫切性，林縣長除鼓勵長輩多到社區長照服務據點活動、參與社區各項課程，讓身體更健康。林縣長也希望縣府推動的長照2.0，盼能照顧好年長者，讓他們天天都能開心到據點活動，快樂生活每一天。

林縣長並指出，他就任後，積極推動基層建設，老年人福利政策也不落後，包括提高敬老愛心卡額度、假牙補助等，尤其假牙補助從去年的2千多萬元提高至今年的4,700多萬元，仍在2個月左右就申請完畢，顯現長輩對裝假牙需求，未來縣府會在經費許可下，再追加編列假牙補助經費。

林縣長今天由國姓鄉籍縣議員邱美玲助理彭芷瑩陪同到各社區長照服務據點，受到長輩熱烈歡迎，並與年長者一起跳舞、唱歌、打鼓，並致贈各社區專案補助款、毛巾，石門、國姓社區也回贈林縣長燈飾、包子及粽子，希望林縣長持續為民服務、建設南投。

國姓南港社區發展協會理事長洪良慶表示，感謝林縣長實地訪視社區，關心長照2.0據點發展情形，相信未來在林縣長指導下，長照2.0會辦理更好。

(中時 )