柯黑崩潰！反柯遊行後..柯與綠營餐敘 高歌「用心良苦」

2018年04月23日 16:14 中時電子報 高德順

民進黨台北市長人選自提人選或禮讓柯文哲的話題爭議不斷。檯面上，深綠砲轟柯的火力不斷增溫，表態參選的立委姚文智昨(22日)發起「機蛋大遊行」反柯，PTT網民整理反柯大遊行名單，推爆「議員可以換掉一批了」。不過，有民眾向媒體爆料，多名綠營議員昨遊行結束後，晚間出席「天上聖母萬壽平安餐會」，柯文哲也在場，甚至還與行政院發言人徐國勇比鄰而坐，氣氛融洽；民進黨台北市黨部主委黃承國陪柯到每一桌敬酒，150桌「敬好敬滿」。柯最後還獻唱「用心良苦」、「挪威的森林」等曲。

民進黨愈打柯愈旺？有分析認為，柯綠交手只是一場演給外人看的假戲。民進黨若不提名台北市長，綠議員參選人為求勝選，會找柯當母雞。柯21日參加淨山健行暨孝親感恩成年禮活動，被問到綠營議員選擇不與他同台時只說，應該現在吧。根據自由時報，昨「機蛋大遊行」，民進黨台北市議員26位議員中，多達22位現身相挺，出席率高達8成4。柯上午被問及若「反柯」氣勢被帶起，會不會擔心影響年底選戰？他只說「不會啦，可以提出各種政治主張」，距離選舉還有7個月，很多東西可以透過努力去化解，方法是人想出來的。

網友回應，昨天倒柯、今天挺柯，民進黨精神分裂!若報導屬實，徐國勇的在場就已徹底表示蔡英文的態度；至於那些牆頭草，就讓人民一起教訓吧! 不過也有人緩頰，那是宮廟活動，綠議員和柯都是客人，這種宮廟文化很正常，何必想太多。

(中時電子報)